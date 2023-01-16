В Севастополе система ПВО сбила беспилотники

Система противовоздушной обороны сбила над бухтой в Севастополе беспилотники, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он написал в Telegram, что «все службы работают в штатном режиме». Глава города не уточнил, сколько беспилотников было сбито.

Очевидцы опубликовали фото и видео работы ПВО в соцсетях.

Севастополь неоднократно подвергался атакам во время проведения Россией военной операции на Украине. В январе было уже несколько попыток нанести удары с использованием БПЛА.

Россия в октябре 2022 года приостанавливала реализацию зерновой сделки, условиями которой является экспорт украинского зерна из одесских портов и устранение препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Решение было принято, так как, по мнению Москвы, Киев использовал зерновой коридор для атак на Севастополь. Участие в сделке было возобновлено после получения гарантий не использовать коридор для ударов.

О сделке — в материале «Ъ» «А зерно плывет».