Претензии ФАС к белгородскому регоператору касаются самостоятельного вывоза мусора после отказа подрядчика от этой работы

Региональный оператор Белгородской области по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) объяснил суть претензий к нему со стороны Федеральной антимонопольной службы.

ФАС возбудила дело против регоператора 12 января по признакам нарушения нтимонопольного законодательства. Жалобы на работу ЦЭБа поступили от участников рынка на условия проведения конкурентных процедур по выбору транспортировщиков отходов, «которые могли привести к сокращению числа потенциальных участников».

ЦЭБ пояснил, что претензии ведомства касаются событий февраля 2022 года, когда один из подрядчиков «Экотранс» в одностороннем порядке отказался вывозить мусор из Белгородского и Корочанского районов, а также Яковлевского городского округа. Регоператор «был вынужден своими силами оперативно "подхватить"» эти муниципалитеты. Чтобы обеспечить бесперебойное оказание услуги, регоператор приобрел собственную спецтехнику. С целью проверки соблюдения антимонопольного законодательства при организации транспортирования собственными силами регоператора ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства», — пояснили в компании.

Регоператор также заверил, что информация «Зеленого фронта» о риске лишиться этого неверная. «Критическая сумма долга перед контрагентами погашена и по состоянию на 12 января не превышает 12-ю часть его необходимой валовой выручки, поэтому основания для решения вопроса о лишении юридического статуса регионального оператора отсутствуют. Министр ЖКХ Белгородской области и гендиректор ООО "ЦЭБ" по факту ненадлежащего контроля за деятельностью регоператора по данному вопросу представлений из прокуратуры не получали», — сообщили в компании.

ЦЭБ также отметил, что региональный тариф на вывоз ТКО — один из самых низких в Центральном федеральном округе. Предельный уровень индексации тарифа не превысил допустимые 9%.

В конце 2022 года ЦЭБ заключил шесть контрактов на вывоз мусора в течение 4,5 года с местным ООО «Еврологистик» за 12,2 млрд руб. Другие участники рынка не смогли или не пожелали заявиться на торги, но безуспешно пытались отменить результаты через жалобы в ФАС. Сейчас компании планируются судиться с ведомством, признавшим их доводы необоснованными. При этом участники рынка не исключают будущих финансовых проблем регоператора, так как, по их словам, тариф на вывоз ТКО в новых контрактах превышает установленную властями норму.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Мусор собрался в одной компании».

Александр Прытков

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