ФАС подозревает белгородского регоператора по обращению с ТКО в нарушении антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила в действиях регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Белгородской области ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Жалобы на работу регоператора, занимающего доминирующее положение на рынке, поступили от его участников. В частности, их не устроили условия проведения конкурентных процедур по выбору транспортировщиков отходов, которые могли привести к сокращению числа потенциальных участников. Такие действия являются нарушением п. 9 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции, в связи с чем ФАС и возбудила дело. Планируется, что его начнут рассматривать в феврале.

Недавно ЦЭБ заключил все контракты на вывоз мусора в течение 4,5 года с местным ООО «Еврологистик». Таким образом, компания, и ранее бывшая крупнейшим игроком рынка, стала единственным участником торгов и получит 12,2 млрд руб. Другие участники рынка «Экотранс» и «Бел-Вэйст» ранее безуспешно жаловались в ФАС и теперь не исключают судов с ней.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова