Более 400 жилых помещений пострадали от обстрелов Шебекино в Белгородской области

В приграничном с Украиной Шебекинском городском округе Белгородской области от обстрелов пострадали 409 жилых помещений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Только за последний обстрел пострадали 54 помещения. Напомним, 10 января в результате падения снарядов в Шебекино ранения получили шесть человек, а осколками снарядов были повреждены шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одна хозпостройка.

По словам губернатора, на данный момент в Шебекино восстановлено 40% от всего пострадавшего жилья. У собственников жилья взяты расписки, что претензий к качеству нет. При этом восстановительные работы продолжаются.

Господин Гладков добавил, что в двухэтажном доме на Октябрьской, в крышу которого попал снаряд еще в ноябре, уже заменили кровлю, окна, все перекрытия и утеплили их. Также в здании заменили системы электроснабжения и теплоснабжения. «Сейчас идет ремонт мест общего пользования и квартир на втором этаже, заказана мебель и бытовая техника. К весне приступим к утеплению фасада и благоустройству территории. Средства на это выделены из резервного фонда области», — написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В начале года в Белгородской области продлили до 20 января желтый уровень террористической опасности. Он действует в регионе с апреля из-за обстрелов со стороны Украины.

Сергей Толмачев, Воронеж