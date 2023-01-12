Командир полка имени Кадырова опроверг свое пленение на Украине

Командир полка имени Кадырова Замид Чалаев назвал ложной распространяющуюся в сети информацию о сдаче в плен в зоне проведения военной операции на Украине. Видео с заявлением господина Чалаева опубликовал в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов.

В ролике Замид Чалаев заявил, что он сейчас находится в Гудермесе и по поручению Рамзана Кадырова занимается подготовкой бойцов. «Я не командир "Азова" (организация признана террористической и запрещена в РФ), чтобы сдаться в плен»,— отметил господин Чалаев. Он добавил, что в его полку действует следующий девиз: «Если вы попали в окружение, вам от нас не уйти!» После этого он выпустил очередь из автомата по мишеням.

Информацию о сдачи в плен Замида Чалаева под Бахмутом распространили аккаунты полка «Азов».

Напомним, что, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, с начала военной операции на Украине в ней приняло участие свыше 21 тыс. чеченских бойцов. Более 9 тыс. из них на данный момент находятся на передовой.

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Дарья Эрозбек