Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МАГАТЭ заявил о планах встретиться с Путиным

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на следующей неделе планирует приехать на Украину, а затем — в Россию. В ходе визитов он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

«На следующей неделе я снова буду на Украине, рассчитываю встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Потом я надеюсь поехать в Россию»,— сказал он в интервью итальянскому каналу Rainews24. Он также выразил надежду, что ему удастся поговорить с Владимиром Путиным.

По словам главы МАГАТЭ, Россия и Украина должны неизбежно заключить договор по урегулировании обстановки на Запорожской АЭС. «Это соглашение не является невозможным, потому что ядерная авария никому не интересна, в том числе россиянам»,— заявил он.

«Пока нет»,— ответил господин Песков на вопрос о том, планирует ли Владимир Путин в ближайшее время встретиться с Рафаэлем Гросси.

22 декабря Рафаэль Гросси встретился с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Москве. Они обсудили вопросы безопасности на Запорожской АЭС. 10 декабря глава МАГАТЭ сообщил о прогрессе в переговорах с России и Украины по вопросу создания зоны безопасности вокруг станции. Также обсуждается вопрос международного мониторинга этой зоны.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...