Глава МАГАТЭ заявил о планах встретиться с Путиным

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на следующей неделе планирует приехать на Украину, а затем — в Россию. В ходе визитов он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

«На следующей неделе я снова буду на Украине, рассчитываю встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Потом я надеюсь поехать в Россию»,— сказал он в интервью итальянскому каналу Rainews24. Он также выразил надежду, что ему удастся поговорить с Владимиром Путиным.

По словам главы МАГАТЭ, Россия и Украина должны неизбежно заключить договор по урегулировании обстановки на Запорожской АЭС. «Это соглашение не является невозможным, потому что ядерная авария никому не интересна, в том числе россиянам»,— заявил он.

«Пока нет»,— ответил господин Песков на вопрос о том, планирует ли Владимир Путин в ближайшее время встретиться с Рафаэлем Гросси.

22 декабря Рафаэль Гросси встретился с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Москве. Они обсудили вопросы безопасности на Запорожской АЭС. 10 декабря глава МАГАТЭ сообщил о прогрессе в переговорах с России и Украины по вопросу создания зоны безопасности вокруг станции. Также обсуждается вопрос международного мониторинга этой зоны.

Анастасия Ларина