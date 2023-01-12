За катастрофу Falcon 50 все вышли

Как стало известно “Ъ”, после новогодних праздников из колонии-поселения был условно-досрочно (УДО) освобожден авиационный диспетчер Александр Круглов. Он и двое его коллег ранее были признаны виновными в крушении в 2014 году в аэропорту Внуково бизнес-джета Falcon 50, в результате которого погибли президент компании Total Кристоф де Маржери и экипаж самолета. Остальных осужденных от наказания освободили, а господина Круглова отправили в места не столь отдаленные с двухлетней задержкой. Вышел оттуда он также с задержкой, так как решение суда об УДО не могло дойти до администрации исправительного учреждения из-за празднования Нового года. Теперь диспетчер обсуждает с бывшими коллегами варианты возможного трудоустройства, а также подачи новых жалоб на приговор. Между тем окончательная точка в расследовании до сих пор не поставлена, так как СКР продлевает сроки производства по еще одному уголовному делу, фигурантами которого являются несколько видных в прошлом чиновников авиационной отрасли. При этом сроки давности привлечения их к ответственности истекли еще два с половиной года назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд не нашел препятствий для условно-досрочного освобождения авиадиспетчера Александра Круглова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Суд не нашел препятствий для условно-досрочного освобождения авиадиспетчера Александра Круглова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, решение об УДО Александра Круглова незадолго до нового года принял горсуд подмосковной Электростали — по месту отбытия диспетчером наказания. Как сообщал “Ъ”, в прошлом году он был направлен в колонию-поселение №3 УФСИН по Московской области. Там содержатся преимущественно лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, в большинстве своем — за различные ДТП. Господин Круглов был приговорен первоначально к пяти с половиной годам колонии-поселения за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ), но позже срок был сокращен на три месяца. По закону для УДО ему необходимо было отбыть не менее одной трети от всего срока. При этом в зачет наказания авиадиспетчеру пошли те месяцы, которые он в свое время успел провести в СИЗО и потом под домашним арестом.

В итоге ходатайство об УДО он подал, проведя в колонии-поселении всего несколько месяцев.

По некоторым данным, прокуратура при рассмотрении прошения против освобождения не возражала. О позиции администрации исправительного учреждения, мнение которой также обязательно учитывается при вынесении решения, “Ъ” неизвестно. Но судя по тому, что УДО состоялось, претензий к диспетчеру у тюремщиков не было и у него не имелось взысканий, которые также могут стать препятствием на пути к свободе. Формально датой освобождения, по некоторым данным, являлось 2 января — именно этим днем ограничивался предоставленный законом прокуратуре десятидневный срок для обжалования решения суда. Последнего, как и ожидалось, не произошло. Но из-за праздничных дней решение суда в КП-3 смогло попасть только после окончания новогодних каникул, тогда для Александра Круглова и распахнулись двери колонии-поселения.

«Мы, безусловно, удовлетворены самим фактом освобождения нашего товарища, хотя наша позиция о его невиновности остается неизменной»,— заявил “Ъ” руководитель юрслужбы Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) России Олег Бабич. Он отметил, что уже пообщался с освобожденным диспетчером, и, по его словам, тот находится «в приподнятом настроении» и смог «вздохнуть свободно», хотя «годы, проведенные под следствием и в заключении», не прибавили «здоровья и нервов» и «остался осадок». Как уточнил господин Бабич, сейчас изучаются варианты дальнейшей работы Александра Круглова. Профсоюз заручился «определенными гарантиями работодателя» — Госкорпорации по организации воздушного движения. Сам диспетчер после осуждения был уволен со службы, но профсоюз долгое время финансово поддерживал коллегу и его семью. Сейчас, как подчеркнул представитель ФПАД, обсуждаются «нюансы» возможного возвращения бывшего диспетчера в отрасль гражданской авиации. Впрочем, очевидно, что проблемой для этого может стать не погашенная пока судимость господина Круглова. Стоит отметить, что другой его осужденный коллега — бывший руководитель полетов Внуково Роман Дунаев, по некоторым данным, уже вернулся в авиацию, хотя и не в прежней высокой должности.

Представитель защиты диспетчеров сообщил “Ъ”, что Александр Круглов и Роман Дунаев намерены продолжать борьбу за свое честное имя.

Осенью прошлого года вынесенный им приговор был признан законным Верховным судом России, который отверг доводы адвокатов о многочисленных нарушениях права подсудимых на защиту. Теперь они хотят обратиться в президиум ВС.

Напомним, что в 2020 году Роман Дунаев по приговору Солнцевского суда получил шесть лет колонии-поселения, Александр Круглов — пять с половиной лет, а диспетчер руления Надежда Архипова — пять лет. Правда, последнюю сразу освободили от наказания по амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. И обжаловать решение стали только диспетчеры-мужчины. Они не согласились с тем, что должны были нести ответственность за действия водителя снегоуборщика Владимира Мартыненко и начальника смены аэродромной службы Владимира Леденева. Первый из них, предварительно выпив коньяка за отмечаемый 20 октября Международный день авиадиспетчера, «потерялся» на взлетном поле, а также выпивший инженер его действия не контролировал. Начинавший взлет Falcon 50 врезался в снегоуборщик — погибли все четыре человека, находившиеся в бизнес-джете, в том числе президент концерна Total Кристоф де Маржери. Господа Мартыненко и Леденев получили по приговору Солнцевского райсуда три и четыре года лишения свободы. Однако оба были сразу же освобождены от наказания по той же амнистии.

Между тем жалобу господина Дунаева в связи с изоляцией, вызванной COVID-19, рассмотрели уже после того, как срок давности по делу истек. В результате осужденного освободили от исполнения наказания. А Александр Круглов до «нужной» даты рассмотрения жалобы не дотянул несколько дней. В итоге, получив соответствующее распоряжение ФСИН, он должен был сам отправиться в колонию-поселение. Поскольку такового не последовало, господин Круглов продолжал жить дома и даже дождался рассмотрения кассационной жалобы, в результате которого сроки ему и Роману Дунаеву были снижены на три месяца. В конце концов только в прошлом году он получил распоряжение отбыть в колонию-поселение в Электросталь.

Между тем, по данным “Ъ”, до сих пор не прекращено расследование уголовного дела по той же 263-й статье УК РФ, фигурантами которого являются два экс-руководителя Московского центра автоматизированного управления воздушным движением ГК по ОрВД и сменный директор аэропорта Внуково, якобы не организовавшие нормальную работу подчиненных.

А в отношении еще одного фигуранта, сотрудника Ространснадзора, по неподтвержденной информации, с его согласия дело прекратили по нереабилитирующему основанию — в связи с истечением срока давности. Последний раз срок следствия по делу был продлен до 25 октября прошлого года первым заместителем главы СКР Эдуардом Кабурнеевым. Он составлял уже 92 месяца, но с тех пор о его продлении или же о прекращении дела адвокатам, которых, как и их подзащитных, никуда не вызывают, ничего не сообщали.

Сергей Сергеев