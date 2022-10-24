По делу Falcon дошли до колонии-поселения

Как стало известно “Ъ”, защита авиационных диспетчеров, признанных два года назад виновными в крушении в 2014 году в аэропорту Внуково бизнес-джета Falcon 50, в результате которого погибли президент компании Total Кристоф де Маржери и экипаж самолета, обжаловала приговор в Верховном суде (ВС) РФ. Адвокаты настаивают, что ранее в судах было нарушено право их клиентов на защиту. Но если для экс-руководителя полетов внуковского центра ОрВД Романа Дунаева, освобожденного от отбытия шестилетнего срока, речь идет лишь о борьбе за собственную репутацию, то диспетчер Александр Круглов недавно, спустя два года после вынесения приговора и почти через восемь лет после самой катастрофы, был отправлен в колонию-поселение отбывать назначенные ему без малого пять лет.

Кассационные жалобы адвокатов Романа Дунаева и Александра Круглова, направленные в коллегию по уголовным делам ВС РФ, оказались не слишком объемными. В частности, защита господина Дунаева перечислила 21 пункт нарушений УПК РФ, которые, по мнению адвокатов, были допущены в ходе предыдущих процессов по делу в отношении экс-руководителя полетов и являются основанием для отмены приговора. «Мы с подзащитным постарались предельно сжато изложить наши аргументы, сконцентрировавшись на многочисленных нарушениях права на защиту»,— пояснил “Ъ” адвокат господина Дунаева Игорь Чернецкий. По его словам, основной упор сделан на отсутствие в судебных решениях оценки позиции обвиняемых, их собственных аргументов и доводов в их защиту со стороны других участников процесса. В частности, по словам адвоката, не были упомянуты показания 12 свидетелей, большая часть из которых являлись коллегами Романа Дунаева, а двое — специалистами, которых привлекали к исследованиям и экспертизам. «Все они в один голос говорили о невиновности Дунаева, но их вообще не заметили, зато включили показания непосредственного виновника трагедии, водителя снегоуборщика Владимира Мартыненко, который в нетрезвом виде катался по ВПП, но потом попал под амнистию»,— отметил господин Чернецкий. Также он подчеркнул, что защита вновь поставила под сомнение выводы ряда ключевых экспертиз по делу. Их защитник считает недопустимыми доказательствами, так как часть исследований, по его словам, проводилась на не прошедших обязательную поверку приборах и оборудовании, при этом ряду экспертов предоставили лишь 62 из 122 томов дела, а другим вместо документов — просто скриншоты с рабочего компьютера следователя СКР. Также адвокат напомнил, что часть вещдоков в ходе следствия и суда была утеряна, а другие не изучались. Так, если CD-диски с переговорами пилотов разбившегося Falcon 50 с диспетчерами на английском языке выслушали и перевели на русский, как этого требует закон, то внутренние беседы экипажа в кабине непосредственно перед крушением, проходившие на французском, никто не переводил и не изучал. «На процесс не явился переводчик, а потом это никому не было нужно, хотя разговоры могли дать понимание, что делали и говорили пилоты перед столкновением со снегоуборщиком, видели ли они его и могли ли избежать крушения»,— уточнил Игорь Чернецкий. Особо он указал, что начинавший расследование причин катастрофы старший следователь при председателе СКР генерал-майор юстиции Михаил Гуревич еще в конце апреля 2015 года направил тогдашнему министру транспорта Максиму Соколову представление «о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления». «В нем было четко сказано, что никакие авиационные, нормативные и иные руководящие документы не определяют порядок контроля за отсутствием посторонних объектов на ВПП при разбеге и пробеге воздушного судна, не конкретизированы правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в Федеральных авиационных правилах, не определена ответственность должностных лиц за осуществление контроля и исполнение диспетчерскими сменами своих обязанностей при управлении воздушным движением»,— пояснил господин Чернецкий. По мнению адвоката, следователь тем самым фактически дезавуировал обвинения в адрес диспетчеров, которые якобы не уследили за безопасностью на взлетном поле. Как заявил “Ъ” адвокат, суд это обстоятельство проигнорировал, зато, как указано в жалобе, «в описательно-мотивировочной части полностью скопировал все письменные доказательства и их содержание из обвинительного заключения, сохранив порядок их перечисления с сохранением тех же самых стилистических оборотов и ошибок, допущенных следователем». «Это обстоятельство свидетельствует, по нашему мнению, о том, что судом не даны оценка и всесторонний анализ доказательствам по существу, на основании которых сделан вывод о виновности осужденных»,— резюмировал защитник, отметив, что просит об оправдательном приговоре и прекращении производства по уголовному делу.

Стоит отметить, что если для Романа Дунаева жалоба является борьбой за репутацию, то для диспетчера Александра Круглова речь идет о свободе. Как сообщал “Ъ”, в 2020 году за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ст. 263 УК РФ), Роман Дунаев получил по решению Солнцевского суда 6 лет колонии-поселения, Александр Круглов — 5,5 года, а диспетчер руления Надежда Архипова — 5 лет. Правда, последнюю сразу освободили от наказания по амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Апелляционные жалобы подали только диспетчеры-мужчины. Жалобу господина Дунаева в связи с изоляцией, вызванной пандемией, рассмотрели уже после того, как срок давности по делу истек. В результате осужденного освободили от исполнения наказания. А Александр Круглов до «нужной» даты рассмотрения жалобы не дотянул несколько дней. В итоге ему было предписано самому отправиться в колонию-поселение по соответствующему распоряжению ФСИН. Поскольку такового не последовало, он продолжал жить дома и даже дождался рассмотрения кассационной жалобы, в результате которого сроки ему и Роману Дунаеву были снижены на три месяца. В конце концов недавно он получил распоряжение отбыть в колонию-поселение №3, расположенную в подмосковной Электростали, где содержатся лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести.

При этом, по данным “Ъ”, до сих пор продолжается расследование уголовного дела по той же 263-й статье УК РФ, фигурантами которого являются два экс-руководителя Московского центра автоматизированного управления воздушным движением ГК по ОрВД и сменный директор аэропорта Внуково, якобы не организовавшие нормальную работу подчиненных. А в отношении еще одного фигуранта, сотрудника Ространснадзора, по неподтвержденной информации, с его согласия дело прекратили по нереабилитирующему основанию — в связи с истечением срока давности. Между тем некоторое время назад срок следствия был продлен первым заместителем главы СКР Эдуардом Кабурнеевым до конца октября и составляет уже 92 месяца.

Сергей Сергеев