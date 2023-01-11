В новогодние праздники Курорт Красная Поляна посетили 67 тысяч туристов

С 25 декабря по 10 января загрузка в отелях и апартаментах курорта составила более 85%

Новогодняя программа длилась на курорте с 25 декабря по 9 января. Во время каникул взрослые и дети ходили в гости к Деду Морозу и Снегурочке за подарками, участвовали в музыкальных парадах со сказочными героями, танцевали вокруг большой 12-метровой елки и фотографировались на фоне многочисленных праздничных декораций курорта. В главную новогоднюю ночь в парке «Времена года» прошел бесплатный концерт группы «Банд`Эрос», а в отелях — тематические новогодние вечеринки, от выступления Сосо Павлиашвили до банкета в духе царской России.

«В этом году на зимние каникулы приехало много туристов с детьми. Это позитивная динамика, потому что мы развиваем не только катание на склонах, но и программу развлечений, в том числе анимацию и другие негорнолыжные активности в горах»,— рассказала генеральный директор Курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.

К зимнему сезону курорт впервые подготовил для гостей, проживающих в отелях и апартаментах, гид со специальными предложениями и скидками, что позволило гостям лучше ориентироваться в разнообразии развлечений и получить выгоду при планировании отдыха. По данным экспертов «Бюро приключений 100К», в праздники наибольшей популярностью среди детей пользовалось катание на собачьих упряжках хаски и экскурсия на оленью ферму, обучение катанию на горных лыжах, а среди взрослых — посещение горных бань и спа с бассейнами, а также гастротуризм.

«В декабре на курорте открылось много новых кафе и ресторанов. На уровне Поляна 960 полностью обновилась территория рестобара Aprs Ski, которая стала центром притяжения лыжников и сноубордистов после катаний на склонах. На этом же уровне в отеле Mvenpick появился новый ресторан Russki, потому что вырос спрос на национальную кухню с традиционными блинами с красной икрой и меню "как в детстве". Гастрономическая карта Поляны 540 расширилась в том числе за счет прихода федеральных точек. Теперь гости могут посетить здесь "Frank by БАСТА" и "Чайхона №1" братьев Васильчуков»,— рассказала Яна Перепечаева.

НАО «Красная Поляна»

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