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Коммерсантъ FM
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Аптеки испытывают синдром дефицита лекарств

С чем связаны проблемы с поставками препаратов

Российские власти предупредили о дефиците лекарств в аптеках — доставка некоторых препаратов на фоне повышенного спроса может задерживаться, сообщили в Росздравнадзоре. Федеральная служба объяснила это проблемами с логистикой, однако уточнила, что дистрибуторы стараются изменить пути доставки и оперативно привозить медикаменты. Вместе с тем собеседники “Ъ FM” отмечают, что решение проблемы может занять не один месяц.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Насколько остро стоит эта проблема? И каких препаратов касается в первую очередь? Трудности возникли с довольно широкой линейкой лекарств, отметил управляющий аптекой «Симплекс» Александр Вандышев: «Сегодня у нас огромная дефектура, отсутствуют на складах некоторые препараты для системы дыхания, детские сиропы типа "Нурофена". Потом тяжелая ситуация с тем же феназепамом — его поместили в строгую учетную группу, и как итог он просто пропал у поставщиков. Потому что базовые поставщики фармацевтического рынка не в состоянии заниматься этой глупостью, когда, грубо говоря, чиновники просто вычеркивают препарат из медицинского применения. Эта проблема стала актуальной года два назад. И ее причина не текущая ситуация, временные форс-мажоры, а политика властей по отношению к российскому фармацевтическому рынку».

К чему приведет приостановка клинических испытаний зарубежных препаратов

Вместе с тем сообщения Росздравнадзора прокомментировали и в Минздраве. Замглавы ведомства Сергей Глаголев заявил, что ситуация с производством и поставками лекарств в медучреждения и аптеки стабильная, а конкретные препараты отсутствуют там временно. Определенная нехватка в начале года наблюдается всегда, однако ее нельзя назвать критической, подчеркнул гендиректор сети аптек «Ригла» Александр Филиппов:

«Я наблюдаю некоторый повышенный уровень дефектуры после праздников, но он традиционен для начала января, потому что в нерабочие дни режим поставок меняется. Ряд дистрибуторов закрывают свои склады на инвентаризацию, учет. Кроме того, дефектура отмечается, как правило, в части конкретных торговых наименований.

На 90% недостающие лекарства всегда можно заменить другими препаратами, в том числе и отечественными.

Например, альтернатива пресловутому детскому "Нурофену" в суспензии — это парацетамол наших производителей точно в такой же форме. Поэтому я пока никакой паники не наблюдаю. Сейчас после праздников мы догрузим аптеки, вот и все».

Как может измениться порядок изготовления лекарств

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ноябре 2022 года признавал задержки в поставках зарубежных лекарств в Россию. Правда, при этом он утверждал, что риска дефицита препаратов нет. А российским регионам тогда, по его словам, дали жесткие указания сформировать запас медикаментов не менее чем на четыре месяца. Логистические трудности с зарубежными лекарствами, действительно, возникли давно, и по некоторым категориям они сохраняются до сих пор, рассказал директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов:

«Проблемы с логистикой начались буквально в марте прошлого года. К счастью, сейчас это не носит какого-то глобального системного характера. Отдельные перебои возникают, и, к сожалению, практически ни один препарат, ни одна группа лекарств от этого не застрахованы. Сейчас маршруты поставок построены за счет транзита через третьи страны, что усложняет логистику. Кроме того, в предновогодний период у нас достаточно сильно выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, сейчас ситуация стабилизируется. Но тем не менее и количество осложнений здесь тоже достаточно высоко. То есть людям, в частности, требуются антибактериальные средства.

В итоге ситуация с повышенным спросом накладывается на другую системную проблему — во всем мире сейчас фиксируется дефицит отдельных препаратов.

Собственного производства полного цикла именно с точки зрения сырья по ряду медикаментов в России нет. И сложности, возникшие, в частности, у китайских компаний-производителей, привели к тому, что на многих крупных рынках в период повышенного спроса возникли определенные перебои с этими препаратами».

В начале ноября 2022 года российские аптеки жаловались на локальный дефицит антибиотиков широкого спектра, включая препарат амоксиклав. Участники рынка объясняли ситуацию сезонным спросом на такие лекарства, а в Минпромторге, в свою очередь, тогда заявляли, что нехватка связана с частичной мобилизацией, но обещали, что поставки вскоре стабилизируются.

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Владимир Расулов

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