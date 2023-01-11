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Коммерсантъ FM
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Дуров встретился с эмиром Дубая

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров провел встречу с эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Фотографии опубликовал шеф протокола премьера ОАЭ Халифа Саид Сулейман в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров провел встречу с эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров провел встречу с эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом

Фото: @khalifasaeed

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров провел встречу с эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом

Фото: @khalifasaeed

Господин Дуров переехал в Дубай несколько лет назад. По подсчетам Forbes, после получения гражданства ОАЭ он стал богатейшим человеком страны. Состояние предпринимателя оценивается в $15,1 млрд. У господина Дурова четыре гражданства — России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. Предприниматель в феврале 2021 года встречался с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Господин Дуров ранее просил Forbes не называть его российским бизнесменом.

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