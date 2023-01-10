Число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до шести

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о шести пострадавших в результате обстрела приграничного с Украиной города Шебекино. В больницу доставили одну женщину с тяжелыми ранениями. Еще пятерым местным жителям оказали помощь на месте.

«Осколками снарядов повреждены 6 частных домовладений, 5 многоквартирных домов и одна хозпостройка. Разрушения различной степени тяжести: от выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что на одной улице в Шебекино пропал свет.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате обстрела. Это вторая атака по городу за сутки. Во время ночного обстрела никто не пострадал, но были зафиксированы разрушения в 12 домовладениях, повреждены 2 машины и опора электропередачи.

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Дарья Эрозбек