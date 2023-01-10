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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле города Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что приграничный с Украиной город Шебекино попал под обстрел. По его словам, пока известно о двух пострадавших — мужчине и женщине.

«Информация по разрушениям уточняется. Все оперативные службы находятся на месте»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Это второй обстрел города за сутки. В 10:04 мск глава региона сообщал, что во время ночного обстрела никто не пострадал, но были зафиксированы разрушения в 12 домовладениях, повреждены 2 машины и опора электропередачи.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

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