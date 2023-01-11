Депутатов поставили на счетчик

Треть депутатов Госсовета Удмуртии от «Единой России» не отчитались о результатах ведения «счетчика наказов избирателей». Об этом сообщил глава республики и руководитель местных единороссов Александр Бречалов. Вести подсчет полученных и выполненных наказов он поручил партийцам в ноябре 2022 года, а в начале 2023-го потребовал отчитаться. Отсутствие четких критериев наказа и его выполнения может привести к гонке за цифрами в ущерб эффективности, предупреждают политологи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Только 32 из 49 депутатов Госсовета (парламента) Удмуртии от «Единой России» отчитались о работе со «счетчиком наказов избирателей». Об этом на стратегической сессии регионального отделения партии 9 января сообщил руководитель республиканской ячейки единороссов, глава Удмуртии Александр Бречалов, которого процитировала пресс-служба отделения. Согласно предоставленным отчетам, из 768 наказов исполнено 234. Из 29 руководителей фракций партии в муниципальных парламентах отчитались 22, исполнено 2059 наказов из 3677.

Вести такой «счетчик» всем депутатам-единороссам господин Бречалов предложил летом прошлого года, когда переизбирался на пост главы республики (тогда же формировался новый состав Госсовета Удмуртии). В ноябре на партийной конференции он дал на этот счет конкретные поручения, а 20 декабря, выступая с ежегодным докладом о положении дел в республике, попросил депутатов представить ему результаты работы не позднее 9 января 2023 года.

Кто именно из депутатов не исполнил поручение, Александр Бречалов не рассказал, но пообещал сделать по ним «соответствующие выводы». Глава республики напомнил, что наказы являются частью «Народной программы» «Единой России», выполнением которой должны заниматься партийцы. «Ее реализация, несмотря на быстро меняющуюся ситуацию в стране и мире, остается одним из приоритетных направлений нашей работы»,— подчеркнул господин Бречалов.

Сами депутаты рассказали, что чаще всего наказы избирателей касаются благоустройства, помощи в приобретении оборудования для школ, детских садов и спортивных заведений, материальной помощи детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, спортсменам и т. д.

Ижевский политтехнолог Константин Труфанов полагает, что многие депутаты просто не поняли, как именно им нужно отчитываться: опубликовать отчет в социальных сетях или направить его в исполком регионального отделения. «"Единая Россия" — первая партия, которая решила демонстрировать выполнение конкретных просьб избирателей, а не просто говорить лозунгами, однако пока так и не понятно, что именно считать наказом и его выполнением,— рассуждает эксперт.— Нет унифицированных требований. Вкрутить лампочку — это наказ, повышение МРОТ — это тоже наказ, принятие законов — тоже». Отсутствие четких критериев может привести к погоне за красивыми цифрами, предупреждает господин Труфанов. Кроме того, по его мнению, граждане начинают воспринимать депутатов как людей, которые должны решать их бытовые или хозяйственные вопросы, а не принимать законы.

По мнению вице-президента Российской ассоциации политических консультантов Петра Быстрова, «счетчик наказов» может помочь повысить уровень доверия избирателей к «Единой России», но только «если цифры сопровождаются результатами, которые можно увидеть». В свою очередь, политолог Александр Балицкий сомневается, что «счетчик» как-то повлияет на имидж партии в глазах избирателей. Зато такой формат контроля за деятельностью депутатов со стороны партийного руководства в республике побудит их работать в своих округах активнее, предполагает эксперт. Хотя где-то это может быть просто профанацией и созданием видимости бурной деятельности, предупреждает господин Балицкий.

Михаил Красильников, Ижевск