Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекино со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 10 января под обстрел вооруженных сил Украины попал город Шебекино. В результате обстрела повреждена опора электропередачи, 12 частных домовладений и две машины.

«В результате подомового обхода территории различные разрушения зафиксированы в 12 частных домовладениях и 2 машинах. Также повреждена опора электропередачи, аварийными бригадами ведется переподключение. Полное восстановление электроснабжения планируется к 12:00»,— написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

После начала спецоперации на Украине господин Гладков регулярно сообщает об обстрелах области. Последний раз он сообщал об обстреле 2 января. В результате оказались повреждены линии электропередачи. В регионе действует желтый уровень террористической опасности, а также введен средний уровень реагирования.

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Лусине Баласян