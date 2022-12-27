Исполнять обязанности главы Рамонского района Воронежской области будет Юрий Болгов

С 30 декабря по момент избрания нового руководителя исполняють обязанности главы Рамонского района Воронежской области будет замглавы Юрий Болгов. Об этом сообщили в администрации района по итогам сессии райсовета. Господин Болгов — один из четырех заместителей главы.

Напомним, нынешний глава Николай Фролов перейдет на работу в исполнительные органы госвласти Воронежской области. В сессии, на которой была согласована отставка, принял участие областной вице-премьер, экс-глава Рамонского района Виктор Логвинов.

Господин Фролов руководит районом с начала 2018 года. Таким образом, он отработал практически весь срок полномочий: на 30 января 2023 года назначен конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Конкурсная комиссия предложит райсовету две кандидатуры, из которых депутаты выберут главу на пять лет.

Как Николай Фролов пережил покушение — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин