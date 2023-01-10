Евросоюз и НАТО подписали новое соглашение о сотрудничестве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель подписали новое соглашение о сотрудничестве НАТО и Евросоюза. Декларация пока не обнародована.

Церемония подписания соглашения прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Ее трансляция велась на сайте НАТО.

Это третье соглашение между ЕС и НАТО. Его начали обсуждать два года назад, подписание документа неоднократно откладывалось из-за военного конфликта России и Украины и напряженности между Турцией и Кипром. Изначально декларацию должны были подписать на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года. Politico сообщала, что европейские дипломаты относились к подготовке документа со сцептицизмом из-за постоянных переносов сроков подписания.

По информации AFP, в декларации в качестве тем для углубления сотрудничества НАТО и ЕС значатся борьба с «растущей геостратегической конкуренцией», защита критически важной инфраструктуры, противодействие угрозам от новых технологий. Также там отмечается роль НАТО и ЕС в поддержании мира. Стороны также договорились активизировать свою политическую, экономическую и военную мощь.

О событиях 321-го дня после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко