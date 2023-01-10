Грузия не вернет Украине «Буки», потому что заплатила за них деньги

Минобороны Грузии прокомментировало отказ вернуть Украине переданные Киевом в 2008 году комплексы «Бук». В ведомстве подчеркнули, что украинские поставки вооружения не были безвозмездными.

«Агентство по обороне получило систему "Бук" в 2007 году с упомянутой многомиллионной закупкой. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности уточнить подробности. Разъясняем общественности, что десятки миллионов долларов также были выплачены Минобороны в 2017 году за закупку противотанковых комплексов Javelin в США»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны Грузии.

Ведомство подчеркнуло, что Грузия направила Украине «тонны» гуманитарных грузов, в том числе электрогенераторы. Позиция Минобороны по поставкам вооружения Киеву остается прежней. В декабре в правящей партии «Грузинская мечта» утверждали, что Тбилиси не будет поставлять вооружение, поскольку не хочет становиться стороной конфликта.

Накануне, 9 января, временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил об отказе Тбилиси вернуть Киеву комплексы «Бук». Отказ касался также переданных Грузии властями США противотанковых комплексов Javelin. Вместе с тем господин Касьянов подчеркнул, что Украина против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и не намерена втянуть Грузию в конфликт с Россией.

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Лусине Баласян