Деньги не омрачили праздника

Конец 2022 года оказался успешным для рынка коллективных инвестиций. По итогам декабря чистые вложения частных инвесторов в розничные паевые фонды составили 2,4 млрд руб. Но из-за масштабных потерь в первом полугодии в целом год стал самым провальным в истории. В условиях высокой волатильности на финансовом рынке частные инвесторы предпочли пережить конец года в самой консервативной категории фондов — денежного рынка. Впрочем, в 2023 году участники рынка надеются на улучшение рыночной конъюнктуры и восстановление спроса на фонды облигаций и акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным Investfunds, в декабре после двухмесячного перерыва был зафиксирован чистый приток средств в розничные паевые фонды — открытые (ОПИФы) и биржевые (БПИФы). За минувший месяц он составил 2,4 млрд руб., компенсировав потери фондов в ноябре (см. “Ъ” от 6 декабря 2022 года), однако в 13 раз ниже объема привлечений в декабре 2021 года (31 млрд руб.).

В целом же за минувший год частные инвесторы вывели из розничных фондов более 30 млрд руб., что является худшим результатом за все время существования отрасли. Предыдущий антирекорд был установлен в 2008 году, тогда на фоне мирового финансового кризиса частные инвесторы вывели из отрытых фондов свыше 16 млрд руб.

Несмотря на позитивный финал 2022 года, говорить о восстановлении популярности коллективных инвестиций преждевременно, так как весь декабрьский результат был обеспечен самой консервативной категорией фондов — денежного рынка. По данным Investfunds, чистый приток в них превысил 6 млрд руб. Еще около 0,8 млрд руб. пайщики вложили в фонды смешанного типа. Основные категории фондов теряли инвесторов: чистый отток из фондов акций превысил 1,8 млрд руб., из фондов облигаций — 3,2 млрд руб.

Инвестиционные предпочтения инвесторов связаны со слабостью фондового рынка и неопределенностью в преддверии длинных новогодних выходных в России. Во второй декаде декабря индекс Московской биржи опускался до 2070 пунктов, что на 5% ниже значений закрытия ноября, по итогам месяца индекс закрылся на отметке 2154,12 пункта, что близко к закрытию ноября, но более чем на 40% ниже закрытия 2021 года. По словам директора по инвестициям УК «Открытие» Виталия Исакова, общая атмосфера нервозности и неопределенности, распространившаяся к концу года среди участников рынка, не способствовала высокому аппетиту к риску. «Розничные инвесторы гораздо охотнее инвестируют в рынок акций, когда он растет. А рынок российских акций демонстрировал боковую динамику при не самом благоприятном новостном фоне»,— отмечает директор по инвестициям УК «РБ Капитал» Иван Лавриненко.

Фонды денежного рынка, ориентированные на сделки репо и вложения в короткие облигации, рассматриваются инвесторами как самый близкий аналог банковских депозитов с ежедневным начислением дохода и практически без рыночного риска. «В отличие от фондов облигаций фонды денежного рынка не могут терять в стоимости из-за каких-то изменений рыночных доходностей, тогда как контрагентский риск инструментов денежного рынка нивелируется наличием центрального контрагента»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк. По его словам, по сравнению с депозитами эти фонды позволяют без потерь переходить в другие инвестиционные инструменты.

Вместе с тем такое поведение инвесторов позитивно для рынка, так как свидетельствует о том, что, несмотря на нестабильность фондового рынка и негативный новостной фон, многие инвесторы не готовы сокращать инвестиции. Виктор Барк не исключает того, что это может быть и результатом активной их продажи клиентам крупных банков, не испытывающих острой потребности в привлечении депозитов и направляющих клиентский спрос в альтернативные инструменты.

В связи с тем, что фонды денежного рынка на длинном горизонте приносят доход меньше фондов облигаций или акций, по мере роста фондового рынка может начаться переток средств в более рисковые категории ПИФов. «Адаптация к новым условиям уже очевидна в экономике в целом и в финансовых результатах корпоративного сектора. Интерес к рынку акций будет постепенно возвращаться»,— считает Виталий Исаков. Тем более что участники рынка не исключают роста индекса Московской биржи в 2023 году на 20–25%. Руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров не исключает дивидендную доходность рынка на уровне 12%, что в сочетании с ростом котировок будет привлекать инвесторов в фонды акций.

Виталий Гайдаев