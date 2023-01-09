Главные новости за 9 января. Кубань, Крым, Адыгея

Глава Кавказского района Виталий Очкаласов прокомментировал видеозапись, на которой он вместе с семьей направлялся на горнолыжный курорт на частном вертолете. По его словам, перелет был оплачен официально в рамках закона.

В Росавиации опровергли сообщения из соцсетей об открытии аэропортов в Краснодарском крае и в других регионах с 15 января.

Мобилизованного жителя Краснодара Алексея Абрамова вернули из зоны СВО для прохождения повторной медицинской комиссии. Ранее его жена заявляла, что мужчина страдает от болей в спине, у него межпозвонковые грыжи, и ему тяжело передвигаться.

В Краснодаре будут судить супружескую пару, которая обвиняется в том, что до смерти избила пятилетнего ребенка, а после инсценировала его исчезновение.

В Краснодаре заморозили проект строительства нового аквапарка на Затоне. Это произошло из-за необходимости дополнительной проработки его экономической рентабельности. В 2019 году стоимость аквапарка оценивалась в 1,5 млрд руб.

Член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз принял участие в качестве потерпевшего в судебном процессе по делу о мошенничестве и ложном доносе, в которых обвиняют предпринимателя из станицы Кущевской Александра Исюка.

В Новороссийске возбудили дело из-за строительства гостиницы рядом с захоронением советских воинов.

В Анапе началось строительство жилого комплекса «Центральный», который должен появиться на месте бывшего винзавода «Лазурный». Работы начались несмотря на то, что суд о правомочности возведения ЖК до сих пор не завершен.

В краснодарской многоэтажке на улице Зиповской оборвался грузовой лифт с девушкой-пассажиром. Благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже.

Главным тренером ФК «Кубань» стал Андрей Сосницкий. Ранее он работал клубах «Славия» и «Динамо» (Брест), молдавском «Шерифе», украинском «Арсенале» и московском «Локомотиве».

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