В Анапе началось строительство жилого комплекса, из-за которого судятся мэрия и застройщик

В Анапе началось строительство жилого комплекса «Центральный», который должен появиться на месте бывшего винзавода «Лазурный». Работы начались несмотря на то, что суд о правомочности возведения ЖК до сих пор не завершен.

Как пишет «КП-Кубань», застройщик ООО СЗ «Гамма» уже завез строительные материалы на площадку, а также опубликовал объявления о продаже квартир.

ЖК «Центральный» представляет собой 10 многоквартирных домов высотой 20 этажей, рассчитанных на 1839 квартир. Разрешение на строительство жилого комплекса было выдано в 2019 году, однако в 2020 году мэрия Анапы отозвала его.

Согласно проектной документации, возле ЖК не планируется строительство школ, детсадов и других соцобъектов. Кроме того, участок находится на оживленной транспортной магистрали на въезде в город (Анапское шоссе, 1). В общей сложности департамент архитектуры Краснодарского края установило около 10 нарушений градостроительных норм. Поэтому строительство нового комплекса вызовет транспортный коллапс, особенно в курортный сезон, считают в мэрии.

После этого застройщик обратился в суд, который стал на его сторону. Власти города обжаловали решение, однако вышестоящие инстанции также приняли сторону строительной компании. Теперь решить вопрос должен Верховный суд РФ.

Подробнее о споре вокруг ЖК «Центральный» в Анапе читайте в материале «Ъ-Кубань» «Гамма мэрии в миноре».

Александр Орлов

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