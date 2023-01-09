Следствие пришло к братской могиле

Следственный отдел по Новороссийску возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при изменении статуса земельного участка рядом с самым массовым воинским захоронением города-героя — братской могилой с памятником воинам-малоземельцам в селе Мысхако. Поводом для расследования стало обращение местной активистки к главе СКР Александру Бастрыкину. Она сообщила, что у братской могилы собираются построить девятиэтажную гостиницу, территорию уже огородили забором. По ее данным, изначально участок был предназначен под строительство музея памяти ВОВ. В администрации города говорят, что не выдавали разрешение на строительство отеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мэрии Новороссийска утверждают, что участок, где предполагается возведение гостиницы, расположен за границами объекта культурного наследия и его охранной зоны

Фото: vk.com / kravchenko_glava_nvrsk В мэрии Новороссийска утверждают, что участок, где предполагается возведение гостиницы, расположен за границами объекта культурного наследия и его охранной зоны

Фото: vk.com / kravchenko_glava_nvrsk

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту неправомерного перевода земельного участка рядом с воинским захоронением в селе Мысхако (Новороссийск) под коммерческое строительство. Об этом сообщили в информцентре СКР.

В пресс-релизе указано, что к господину Бастрыкину обратилась жительница Новороссийска с просьбой отреагировать на ситуацию вокруг братской могилы воинов-малоземельцев в селе Мысхако, относящейся к объектам культурного наследия регионального значения.

«В 2021 году находящийся на границе с захоронением земельный участок переведен под коммерческое строительство для последующего возведения гостиницы. При этом ранее его целевым назначением была "зона размещения объектов образования", предполагающая строительство музея памяти Великой Отечественной войны (ВОВ)… Каких-либо исследований для установления фактических границ воинского захоронения не проводилось. Обращения в муниципальные и надзорные органы результатов не принесли»,— говорится в сообщении СКР.

Братская могила с памятником воинам-малоземельцам в селе Мысхако — самое массовое захоронение советских воинов в Новороссийске. Первый обелиск был установлен в 1943 году. В 1962 году здесь установили скульптурную композицию из фигур трех солдат. На обелисках увековечено порядка 4,3 тыс. имен бойцов.

Как рассказала «Ъ-Кубань» обратившаяся к Александру Бастрыкину участница городского движения «Общественный контроль» Жанна Мингилевич, уголовное дело возбуждено в отношении неопределенного круга лиц по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Я в заявлении просила возбудить дело по статье "Служебный подлог" (292 УК РФ) и привлечь к ответственности тех, кто допустил, чтобы братскую могилу на куски порезали. Сейчас под охраной находится только сам памятник, а не то место, где кости лежат. То есть достояние — не воины, а скульптура. Нельзя допустить, чтобы на останках девятиэтажную гостиницу построили. Там должны быть цветы, деревья и лавочки»,— отметила активистка.

По ее данным, участок якобы принадлежит местному застройщику Зимро Хананаеву, который возвел многоэтажный торговый центр в непосредственной близости еще с одним памятником ВОВ — «Передний край обороны Малой земли» (часть мемориального комплекса «Линия обороны», расположен на Мысхакском шоссе). Здание ограничило панорамный вид на Цемесскую бухту, которым славилось это место. Общественность пыталась добиться отмены строительства коммерческого объекта, но безуспешно.

В пресс-службе администрации Новороссийска «Ъ-Кубань» рассказали, что, согласно генплану, участок у братской могилы в Мысхако относится к многофункциональной общественно-деловой зоне. По правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), он выделен в зону общественного центра местного значения, вид «гостиничное обслуживание» отнесен к основным видам разрешенного использования (ВРИ).

«В силу закона порядок изменения вида разрешенного использования под гостиничное обслуживание не нарушен. Правообладатель земельного участка самостоятельно через обращение в Росреестр по декларации изменил его вид. Земельный участок, где предполагается возведение гостиницы, расположен за границами объекта культурного наследия и его охранной зоны»,— уточнили в мэрии.

По данным властей города, за выдачей разрешения на строительство в администрацию Новороссийска собственник земельного участка не обращался. Однако на фотографиях и видео, опубликованных в соцсетях, видно, что территорию огородили забором, установили вагончик-бытовку.

Председатель Темрюкского отделения Ассоциации юристов России Евгения Сахаровская отмечает, что в рамках возбужденного уголовного дела следственному органу необходимо дать правовую оценку соблюдения органом местного самоуправления, ответственного за осуществление действий по изменению правового режима земельного участка, установленного техническим регламентом, а также соответствия представленных заинтересованным лицом предусмотренных регламентом документов.

Депутат ЗСК Александр Карпенко пообещал следить за развитием событий вместе с общественниками. «История и память не терпят равнодушия», - прокомментировал он.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram