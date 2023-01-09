Глава Кавказского района прокомментировал видеозапись с полетом на частных вертолетах

Глава Кавказского района Виталий Очкаласов прокомментировал распространившуюся в соцсетях видеозапись, на кадрах которой чиновник вместе с семьей направлялся на горнолыжный курорт Красная Поляна. Комментарий господин Очкаласов опубликовал в своем Telegram-канале.

«Воздушное судно принадлежит авиакомпании, оказывающей услуги авиатакси. Перелет был оплачен официально в рамках закона. Кроме того, ни я, ни моя дочь не выкладывали данную запись в сеть и не имели никаких демонстративных, вызывающих намерений»,— отметил глава Кавказского района.

Виталий Очкаласов принес извинения тем, у кого «произошедшее могло вызывать неприятное впечатление». Ранее пользователи соцсети осудили дорогостоящий отдых госслужащего в период экономических ограничений и участия России в спецоперации.

Анастасия Донскова

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