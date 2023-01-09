В Краснодаре будут судить супругов, избивших до смерти пятилетнего ребенка и скрывших тело

В Краснодаре будут судить супружескую пару, которая до смерти избила пятилетнего Вову Пащенко, а после инсценировала его исчезновение. Кроме того, они ответят в суде за другие преступления в отношении детей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

29-летний мужчина и 32-летняя женщина познакомились в 2019 году и в 2020 поженились. На тот момент у женщины уже были 5-летний сын и 11-летняя дочь от других мужчин. С марта по июнь 2022 года супруги систематически избивали детей ремнем, шнуром питания, деревянным массажером, а также руками за малозначительные поводы (непослушание, плохие поведение и успеваемость в школе).

Ночью 9 июня 2022 года мужчина и женщина избили мальчика деревянным массажером и проводом от зарядного устройства, а также не менее 38 раз ударили его руками и ногами по голове и туловищу, после чего легли спать. В ту же ночь мальчик от полученных повреждений скончался.

Когда супруги обнаружили, что ребенок мертв, они решили скрыть преступление. Для этого отчим вывез тело мальчика в лесополосу на берегу реки Кубань в районе Гидростроя и закопал. Вечером 10 июня супруги отправились на отдых для инсценировки пропажи ребенка. Тогда женщина обратилась к правоохранителям и, чтобы ввести их в заблуждение, сообщила, что ее сын исчез.

Однако следователи оперативно нашли тело мальчика и установили причастность супругов к его смерти. Их обвиняют в истязании своих 5- и 11-летнего детей (пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ), причинении вреда здоровью средней тяжести 5-летнему сыну (пп. «в», «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ) и его убийстве (пп. «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенном с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ). Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

На время предварительного следствия мужчину и женщину заключили под стражу. Их совместные новорожденная и 2-летняя дочери были переданы под опеку бабушке, а 11-летняя девочка — ее биологическому отцу.

Татьяна Ручкина

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