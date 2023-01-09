Член банды «Цапков» выступил в суде в качестве потерпевшего по делу о мошенничестве

Член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз принял участие в качестве потерпевшего в судебном процессе по делу о мошенничестве и ложном доносе, в которых обвиняют предпринимателя из станицы Кущевской Александра Исюка. Об этом сообщает «Ъ-Юг» со ссылкой на собственный источник.

Слушание прошло в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону. По данным издания, в ходе заседания Вячеслав Цеповяз находился не в закрытом помещении, а в зале суда среди участников разбирательства под строгим конвоем.

Член банды «Цапков» сообщил суду сведения, известные ему со слов его брата Андрея Цеповяза, поскольку на момент совершения предполагаемого преступления Александром Исюком отбывал наказание в колонии. Бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришняя, которая также проходит в деле в качестве потерпевшей, в суд не явилась. Обвинение настаивает, что ее показания необходимы для установления всех обстоятельств дела.

В 2019 году Александр Исюк обратился в правоохранительные органы, заявив, что братья Цеповязы и Наталья Стришняя обманным путем получили от него 70 млн руб. Через два года следствие было прекращено из-за отсутствия события преступления. Позднее в отношении Александра Исюка возбудили уголовное дело о мошенничестве и ложном доносе.

Анастасия Донскова

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