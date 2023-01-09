США копят уран

Власти США приступили к созданию стратегического резерва урана в попытке сократить поставки из России. Минэнерго страны заключило контракты на покупку 800 тыс. фунтов урана с местных рудников, а также госконтракт на $14 млн с единственным конверсионным заводом для переработки сырья. Программа поддержки местных производителей объемом в $75 млн запущена для возрождения атомной отрасли в США. Создание запасов на фоне санкционных рисков вполне логично, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: George Frey / Reuters Фото: George Frey / Reuters

Министерство энергетики США заключило первые контракты на поставку урана для создания внутреннего стратегического резерва. В частности, министерство купит у пяти местных фабрик около 800 тыс. фунтов закиси-окиси урана (U3O8) по цене от $59,5 до $70,5 за фунт. Для сравнения: в 2021 году американские АЭС приобрели всего 46,7 млн фунтов U3O8 по средней цене $33,9 за фунт.

Госконтракт на $14 млн выиграл также единственный в стране завод по конверсии сырья Honeywell (принадлежит ConverDyn), который будет перерабатывать U3O8 в гексафторид урана (UF6, сырье для дальнейшего обогащения), сообщает S&P Global. Власти надеются, что контракт позволит перезапустить Honeywell, закрытый с конца 2017 года.

США — лидер по количеству работающих атомных реакторов. В стране функционируют 92 атомных энергоблока общей мощностью 94,7 ГВт. В 2021 году выработка АЭС занимала 19,6% в общем энергобалансе страны, по данным МАГАТЭ.

Несмотря на это, сейчас США самостоятельно практически не добывают и не перерабатывают уран внутри страны. Ежегодно в стране добывалось по несколько миллионов фунтов урана, но с 2015 года добыча стала резко падать, достигнув исторического минимума в 21 тыс. фунтов U3O8 в 2021 году. В США также не работают фабрики для конверсии и обогащения урана: отрасль фактически остановилась после обвала цен на уран в результате аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году.

Создание стратегического уранового резерва — изначально идея бывшего президента США Дональда Трампа. В 2022 году обсуждение программы ускорилось после начала боевых действий на Украине, когда местные власти и операторы АЭС стали требовать сокращения поставок урана из России. Общий объем программы — $75 млн в год.

Россия — один из основных поставщиков урана в США. Например, в 2021 году РФ поставила в США 6,3 млн фунтов U3O8 по средней цене в $22,8 за фунт, по данным EIA. Доля России в общей структуре импортных поставок закиси-окиси урана составляла около 14%. Доля России в поставках услуг по обогащению урана (наиболее капиталоемкое направление) — 34%.

Западные страны не вводили санкции на атомную отрасль России, включая добычу и переработку урана. Однако цены на уран и услуги по его переработке в 2022 году резко пошли вверх на фоне желания операторов АЭС уйти от поставок из РФ. Спотовая стоимость услуг по конверсии урана в ноябре и декабре 2022 года держались на рекордном уровне за всю историю наблюдений — $40 за 1 кг, следует из данных UxC. Цены на услуги по обогащению урана, по данным на конец декабря, составляли $125 за единицу работы разделения (ЕРР). Средняя спотовая цена на закись-окись урана (U3O8) в декабре составила около $48 за фунт.

На фоне волатильности цен на газ и развития нестабильных ВИЭ атомная генерация снова становится одним из ключевых элементов энергетики, особенно в рамках принятых обязательств по декарбонизации, что относится в первую очередь к странам G7, говорит Олег Дудихин из Kept. Несмотря на то что доля цены урана в стоимости киловатт-часа АЭС составляет менее 10%, в связи с актуализацией их роли, а также доминирования РФ и Казахстана на рынке урана, логично, что западные страны создают свои хранилища запасов урана, считает он: «Подобные хранилища могут служить для компенсации ценовых колебаний, а также быть запасом на случай введения санкций, которые могут быть наложены любой из сторон».

Полина Смертина