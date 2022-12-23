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Коммерсантъ FM
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Предложение жилья восстанавливается быстрее спроса

Мониторинг строительства

В третьем квартале рынок жилья в многоквартирных домах несколько восстановился, следует из обзора «Дом.РФ». В августе и сентябре были запущены новые проекты площадью 3,7 млн и 4,3 млн кв. м соответственно, таким образом, впервые с февраля отмечен рост в годовом выражении. В августе — 22%, в сентябре — 7%. В начале четвертого квартала, в октябре, темпы запуска новых проектов вновь замедлились — до 3,4 млн кв. м, отстав от прошлогодних значений на 3%. Такие перепады связаны с ростом неопределенности по части спроса на жилье. Она, в свою очередь, видимо, была вызвана затягиванием принятия решения (вплоть до прошлой недели) о дальнейшей судьбе льготной ипотеки на новостройки (см. “Ъ” от 15 декабря). По оценкам «Дом.РФ», продажи в третьем квартале в основном восстанавливались как раз за счет сделок по льготным ипотечным программам.

За третий квартал заключено 117 тыс. договоров долевого участия. Это на 20% больше, чем было во втором квартале, однако темпы продаж все равно не дотягивают до уровня 2021 года (286 тыс. договоров). Снижается и скорость продажи нового жилья (период, за который оно реализуется). Как следует из обзора, этот показатель вырос до 1,7 года в третьем квартале против 1,5 года кварталом ранее, когда фиксировался возврат к «нормальному уровню». Объем непроданного жилья оценивается в 65,4 млн кв. м по состоянию на начало октября — это на 9,4% больше, чем было в начале июля, и соответствует уровню конца 2019 года.

С учетом этих факторов даже сократившееся предложение на рынке новостроек сейчас превышает спрос — за третий квартал введено 8,3 млн кв. м жилья в многоквартирных домах, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Запуск новых проектов на 44% превысил объемы ввода жилья в эксплуатацию. Тем не менее предложение восстанавливается быстрее спроса, и аналитики «Дом.РФ» видят выравнивание баланса на рынке жилья, что приводит к замедлению роста цен в новостройках. По данным Росстата, в июле—сентябре рост цен на квартиры в номинальном выражении составил 4,3% после 8% в январе—марте и 6,5% в апреле—июне. В целом же за девять месяцев года рост цен оказался значительным — 20%. По оценкам «Дом.РФ», около 8 процентных пунктов в этот рост внесли «околонулевые» ипотечные программы от застройщиков.

Евгения Крючкова

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