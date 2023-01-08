Смертельные ДТП, отключение электричества и введение режима повышенной готовности

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия города Ярославля Фото: Мэрия города Ярославля

По закону

При обыске дома у неработающего 47-летнего жителя Рыбинского района сотрудники правоохранительных органов изъяли почти 3 кг марихуаны и 1,2 кг конопли в высушенном виде.

За прошедшую неделю в Ярославской области возбуждено минимум два уголовных дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Первое ДТП произошло 2 января в районе села Глебовское Переславского района, в результате которого пострадали семь человек и один погиб. Второе столкновение произошло 7 января в Первомайском районе на трассе М-8, в результате него погибла женщина и пострадали три человека.

Прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту отключения электричества в деревне Кузнечиха в Ярославском районе. В деревне два дня подряд происходило отключение электроэнергии из-за нагрузки на трансформаторную подстанцию. Главой района Николаем Золотниковым было принято решение об установке дополнительной подстанции.

Ярославские следователи проводят проверку по факту взрыва «Газели» на трассе.

Городская и региональная политика

В Ярославле продлят школьные каникулы из-за морозов.

В Ярославле введен режим повышенной готовности к ЧС.

В Ярославской области запретили использование беспилотников.

Цифра недели

В Ярославской области услугами аэропорта «Туношна» в 2022 году воспользовались 80,2 тыс. человек, что на 18,4 тыс. меньше, чем в 2021 году.

Алла Чижова