В Ярославской области запретили использование беспилотников

На территории Ярославского региона запретили использование беспилотных воздушных судов. Соответствующий указ подписал и.о. губернатора области Алексей Доронкин, и он уже вступил в силу. В документе отмечается, что запрет вводится до снятия режима — уровня повышенной готовности.

Однако органы государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные им организации могут использовать беспилотники в установленном законодательством порядке.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Указом президента РФ Владимира Путина от 19 октября на территории Центрального Федерального Округа (ЦФО), в который входит Ярославская область, введен режим повышенной готовности, в рамках которого глава региона получает дополнительные полномочия для обеспечения безопасности населения и территорий региона.

Алла Чижова