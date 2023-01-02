В Ярославской области в ДТП пострадали восемь человек

В Ярославской области в районе села Глебовское Переславского района 2 января в 5:50 произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали семь человек и один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«По предварительной информации, в результате ДТП в медучреждение были направлены 8 человек: водители обеих автомашин, а также пассажиры автомобиля Isuzu (жители Московской области) — 45-летняя женщина и два 7-летних мальчика, пассажиры автомашины Mercedes-Benz (жители Костромской области) – 51-летний мужчина и женщина, 67-летняя женщина (жительница Москвы)»,— говорится в сообщении.

Позже 48-летний водитель Mercedes-Benz скончался в больнице.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено районным отделом полиции по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Алла Чижова

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