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В ярославском ДТП погиб человек и трое пострадали

В Ярославской области в Первомайском районе на 364 км трассы М-8 произошло ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали три человека, которые были госпитализированы. В региональном УМВД сообщили, что возбуждено уголовного дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительной информации, водитель Mercedes 7 января в 18:00 не справился с управлением машины, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым рефрижератором. Потом Mercedes съехал в кювет и опрокинулся. После столкновения грузовой рефрижератор выехал на встречку и столкнулся с «КАМАЗом».

В результате ДТП на месте скончалась 40-летняя пассажирка Mercedes и были госпитализированы: 48-летний водитель Mercedes, житель Московской области, 27-летний водитель и 36-летний пассажир рефрижератора, жители Вологодской области.

Алла Чижова

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