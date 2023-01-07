В Кузнечихе установят дополнительную трансформаторную подстанцию

В деревне Ярославскогой района Кузнечиха «Россети Центр» установят дополнительную трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА, что позволит повысить надежность электроснабжения жителей деревни и сократить риски повторных нарушений энергоснабжения из-за перегрузок. Об этом сообщил глава района Николай Золотников. Напомним, последние два дня в Кузнечихе отключалось электричество из-за превышения заявленной нагрузки на сети.

«Для нормализации ситуации принято решение об установке дополнительной трансформаторной подстанции с переводом на нее части нагрузки с уже имеющейся трансформаторной подстанции. Оборудование будет введено в работу 8 января»,— сообщил «Ъ-Ярославль» господин Золотников.

Он рассказал, что сейчас в Кузнечихе нет проблем с электричеством: часть потребителей запитана по основной схеме, часть — от дополнительного генератора 400 кВА.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 6 января в Кузнечихе произошло отключение электроэнергии. Прокуратура Ярославской области организовала проверку по данному факту.

«По предварительным данным, причиной отключения электроэнергии послужило срабатывание высоковольтного предохранителя, вызванное перегрузкой электролинии. Сотрудники обслуживающей организации произвели замену необходимого оборудования»,— рассказали в прокуратуре.

Алла Чижова