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В Рыбинском районе изъяли более 4 кг наркотических веществ

При обыске дома у неработающего 47-летнего жителя Рыбинского района сотрудники правоохранительных органов изъяли почти 3 кг марихуаны и 1,2 кг конопли в высушенном виде. Подозреваемым даны признательные показания. Установлено, что наркотики предназначались для собственного потребления.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Ярославской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Ярославской области

«Следственным управлением МУ МУД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)»,— говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Алла Чижова

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