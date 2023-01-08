Около 26 тысяч туристов отдохнули на новогодних каникулах в Геленджике

В период новогодних и рождественских праздников Геленджик принял порядка 26 тыс. туристов, сообщил глава курорта Алексей Богодистов. Отдыхающих, по его словам, принимали 190 объектов санаторно-курортного комплекса.

«С полной загрузкой работали предприятия питания. В усиленном режиме в праздники трудились коммунальщики. Благодарю все службы»,— написал мэр Геленджика в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что отмечать Новый год в регионе приехали 120 тыс. туристов. Больше всего туристов отдыхали в Сочи — 80 тыс. человек. Гостиницы олимпийской столицы были заполнены на 80%, Геленджика — на 60%, Анапы — на 55%.

В 2022 году на курортах Кубани отдохнули 17,4 млн туристов, что выше уровня допандемийного 2019 года.

Наталья Решетняк

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