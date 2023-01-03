Кондратьев: на курортах Кубани в новогодние праздники отдыхают 120 тысяч человек

В Краснодарском крае в дни новогодних каникул отдыхают 120 тыс. туристов. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Вениамин Кондратьев.

«Традиционно в новогодние каникулы курорты Краснодарского края пользуются популярностью», - отметил он.

По данным администрации Кубани, больше всего туристов отдыхают в Сочи – 80 тыс. человек. В городе работает 2 тыс. средств размещения, рассчитанных на 220 тыс. отдыхающих. В зимний сезон наиболее востребованы отели горного кластера и черноморского побережья, отмечают власти.

Как сообщает Минтуризма Кубани, гостиницы Сочи заполнены на 80%, Геленджика – на 60%, Анапы на 55%.

23 декабря глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский рассказал, что средняя стоимость отдыха в отелях и гостиницах Сочи в 2022 году выросла на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, это связано с ограничением полетов в другие города Краснодарского края.

О том, как завершился 2022 год для туристической сферы Краснодарского края, читайте в материале «Ъ-Кубань» «Сезон в условиях СВО».

Александр Орлов

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