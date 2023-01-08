Комбат Ходаковский рассказал, как изменилось размещение военных после Макеевки

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский, сообщил об изменении режима службы военнослужащих после обстрела ПТУ в Макеевке. По его словам, местных мобилизованных больше не держат «как селедок в бочке». Введен специальный режим для минимизации скопления людей.

«Солдат, воевавших где-нибудь на Херсонском направлении и не видевших семьи несколько месяцев, перевели на дежурный режим, когда они сутки на службе, а двое — дома. Эта временная мера и разумна, и человечна»,— отметил господин Ходаковский в своем Telegram-канале.

Как уточнил командир батальона «Восток», изменения в механизм размещения личного состава внесли после того, как были проанализированы возможные причины случившегося. «На низшем уровне искали по привычке крайнего, на более высоком —пытались вывести формулу, как должен работать механизм размещения личного состава в подобных ситуациях»,— описал он реакцию на трагедию в Макеевке среди военных. При этом он напомнил, что командиры должны знать — «безопасных мест сейчас нет» и сохранение жизней солдат, это их зона ответственности.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке был нанесен в ночь с 31 декабря на 1 января системой HIMARS. По информации Минобороны России, в результате погибло 89 российских военных. 45 раненных военнослужащих были доставлены на лечение в госпиталь Самары. Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что в здании ПТУ находились мобилизованные.

Милена Костерева