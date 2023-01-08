Экс-главы Госдепа и Пентагона: Путин не может уступить Украине четыре региона

Бывшие руководители Госдепартамента и Пентагона Кондолиза Райс и Роберт Гейтс считают, что Россия намерена сохранить контроль над позициями, занятыми в ходе военной операции. В статье для The Washington Post они выразили мнение, что в будущем эти регионы могут стать «плацдармами для возобновления наступления».

Кондолиза Райс работала госсекретарем США в 2005–2009 годах (при Джордже Буше-младшем). Роберт Гейтс был главой Минобороны США в 2006–2011 годах (при Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме).

«Для Путина поражение не вариант. Он не может уступить Украине четыре восточные области, объявленные им частью России. Если он не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины»,— говорится в статье. Политики считают, что сохранение контроля над этими территориями необходимы для восстановления наступления для установления «контроля над остальной частью украинского побережья Черного моря, всем Донбассом» и чтобы «затем двигаться на Запад».

Госпожа Райс и господин Гейтс также в статье заявили, что военный потенциал Украины полностью зависит от западных поставок. Они призывали увеличить военную помощь Киеву, чтобы не допустить наступления России.

Россия проводит на Украине военную операцию с 24 февраля 2022 года. В конце сентября РФ присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Об отношениях РФ и США на фоне военной операции на Украине — в материале «Ъ» «Не говорят, но показывают».

Леонид Уварчев