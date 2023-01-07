Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что армия Украины полностью зависит от Запада

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в статье для The Washington Post заявила, что военный потенциал Украины полностью зависит от западных поставок. Она призвала НАТО увеличить военную помощь Киеву, чтобы не допустить наступления России.

«Хотя реакция Украины на ввод российских войск была героической, а ее вооруженные силы проявили себя блестяще, экономика страны находится в упадке, миллионы людей бежали, ее инфраструктура разрушена, а большая часть ее полезных ископаемых, промышленных мощностей и значительные площади земель сельскохозяйственного назначения находятся под контролем России»,— сообщила госпожа Райс.

По ее словам, военный потенциал и экономика Украины сейчас «почти полностью зависят от жизненно важных путей с Запада — в первую очередь из Соединенных Штатов».

Экс-госсекретарь США заявила, что объявленное Россией рождественское перемирие может позволить российской армии возобновить наступление, что «неприемлемо».

«Единственный способ избежать такого сценария для Соединенных Штатов и их союзников — срочно увеличить военное снабжение Украины, чтобы сдержать возобновление российского наступления и позволить Украине отбросить российские силы на восток и юг»,— сообщила Кондолиза Райс.

Она считает, что члены НАТО должны предоставить украинцам ракеты большей дальности, современные беспилотники, значительные запасы боеприпасов (включая артиллерийские снаряды), дополнительные средства разведки и наблюдения и другое оборудование. Госпожа Райс подчеркнула, что эти поставки необходимы «в течение недель, а не месяцев».

Вчера, 6 января, Белый дом объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его стоимость составит около $3,1 млрд. Кроме того, $682 млн будет направлено американским союзникам на восточном фланге НАТО для закупки оружия. Впервые Вашингтон отправит Киеву самоходные артиллерийские установки и ракеты RIM-7 Sea Sparrow. В Киев также будут отправлены 50 боевых машин пехоты Bradley. Общий объем помощи США Украине с начала российской военной операции составил $24,2 млрд.

О последствиях ввода российских войск на Украину читайте в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек