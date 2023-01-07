В РПЦ пожаловались на нехватку военных священников

В зоне боевых действий на Украине сейчас находятся десятки военных священников. Российская православная церковь (РПЦ) считает, что этого числа капелланов недостаточно. Статус российских военных священников и перечень положенных им социальных гарантий по-прежнему окончательно не определены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Легойда

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Легойда

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Капеллан — священнослужитель, совмещающий сан с какой-либо другой должностью. Часто деятельность капелланов связана именно с военным делом: священники в армии контролируют моральное состояние солдат, отпевают умерших, а также содействуют эвакуации раненых и умерших военнослужащих.

«Поскольку военных священников направляют в зону специальной военной операции в командировки, точное число назвать сложно. Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно. И синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников и окончательному урегулированию их статуса, социальных гарантий и так далее»,— рассказал «РИА Новости» Владимир Легойда, председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

О проблеме согласования статуса военных священников в зоне боевых действий на Украине в РПЦ заявляли еще в мае 2022 года. Тогда замуправделами РПЦ епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сообщил, что капелланы не имеют полномочий для полноценной поддержки армии.

Андрей Сапожников