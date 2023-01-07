Валюта на замену

Юань в новом году не сможет заменить россиянам доллар и евро. Вряд ли к этому приблизятся и другие валюты дружественных стран, считают опрошенные “Ъ FM” аналитики. Хотя в прошедшем 2022-м интерес к юаню со стороны россиян стал рекордным — объем торговли им на бирже вырос в 40 раз. Однако спрос по-прежнему ограничивает нехватка инструментов в китайской валюте, говорят эксперты. Фактически это лишь облигации и вклады в банках. Доходность по ним не превышает 4%, что ниже прогнозируемой Центробанком инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

При этом в условиях провозглашенной властями дедолларизации экономики, юань — лучший вариант для инвестиций, полагает аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский: «Ставки сейчас в юанях хорошие. Риски финансовой логистики здесь ниже, чем в долларе. Складывается мнение, что пик укрепления американской валюты пройден. Ее индекс станет падать, что отразится на всем рынке Forex. Из-за этого будут расти любые альтернативы.

У нас есть два типа активов, которые связаны с китайским рынком. Во-первых, юаневые облигации, которые начинают появляться. Было бы хорошо, если бы Минфин КНР стал размещать в юанях свои бумаги. Во-вторых, появились акции, которые торгуются на Гонконгской бирже. Проблем с самим юанем возникнуть не должно».

Банки тоже заметили рекордный спрос на юань, у некоторых организаций портфель в китайской валюте вырос на сотни процентов. Количество клиентов, которые пользуются такими продуктами, у «Сбера» увеличилось в пять раз, у Московского кредитного банка — в шесть. Однако в общем объеме валютных инструментов доля юаня в лучшем случае приближается к отметке 10%. Россиян по-прежнему отталкивает низкая доходность вкладов в китайской валюте.

Трейдер Вячеслав Таквель считает, что сомневающимся стоит присмотреться к гонконгскому доллару: «Он интересен тем, что привязан к доллару и, соответственно, имеет прямую корреляцию. Там объемы чуть меньше, чем у юаня, тем не менее это весьма привлекательный инструмент.

Тем более что у нас теперь есть отдельная гонконгская секция на Санкт-Петербургской бирже, и мы можем инвестировать в гонконгские акции.

Они, на мой взгляд, недооценены, в них можно было бы инвестировать с перспективой на несколько лет. Думаю, они могут показать чуть ли не 100% доходности. Китай выйдет из коронавирусных ограничений и может снова начать бурно развиваться, и все компании, которые котируются на Гонконгской бирже, могут неплохо подрасти».

Помимо гонконгского доллара и юаня на Мосбирже доступны валюты Казахстана, Турции и Белоруссии, а также Армении, ЮАР, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии. Но объем сделок с ними минимальный либо нулевой. В этом году площадка хочет запустить торги дирхамами Арабских Эмиратов, азербайджанскими манатами и египетским фунтом. По некоторым уже существующим парам станут доступны фьючерсы.

Впрочем, управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров к большинству предложений в дружественных валютах относится настороженно: «На Московской бирже они весьма непопулярны. Все-таки они довольно сильно зависят от состояния экономик. Если говорить про наиболее понятную экономику для России — Казахстана, — то ключевая ставка там сейчас больше 16% годовых, и инфляция там выше, чем в самой РФ. Поэтому покупка тенге — не очень очевидная история.

Турецкую лиру довольно сложно рассматривать как инструмент диверсификации. Скорее всего, вы не сможете ее никуда вложить и получать хоть какую-то доходность. Инфляция там крайне высока — 80% годовых за прошедший 2022-й.

Я бы обратил внимание на дирхам. Многие трейдеры, которые раньше работали с Россией из Европы, сосредоточили свои представительства именно в Арабских Эмиратах.

Международная торговля, в частности, большая часть сельского хозяйства, проходит именно через ОАЭ. Мы видим большой спрос со стороны российских экспортеров на дирхамы и торговлю с дубайскими трейдерами. Ликвидность в эту валюту, скорее всего, придет быстро. Сама по себе она имеет достаточно плотную связку с американским долларом и в этом смысле может выступать дружественной альтернативой».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что интересными для инвесторов остаются и некоторые инструменты в долларах и евро. Например, замещающие облигации российских эмитентов, которые компании начали выпускать вместо замороженных евробондов. Доходность по таким бумагам может достигать 6-8%, что нивелирует инфляционные риски.

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Иван Хорушевский