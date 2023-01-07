Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ООН заявили о важности мира на Украине на фоне поставок Киеву БМП из Германии и Франции

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что главной целью организации является прекращение военного конфликта на Украине. Так он прокомментировал решение Франции и Германии поставить Киеву западную бронетехнику.

«Нас регулярно спрашивают о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель в том, что мы хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом»,— сказал господин Дюжаррик в ходе брифинга (цитата по сайту ООН).

4 января в ходе телефонного разговора президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать вооруженным силам Украины легкие танки AMX-10 RC. Вслед за Францией о поставках Киеву боевых машин пехоты Bradley и Marder сообщила Германия. Из совместного заявления немецкого канцлера Олафа Шольца и президента США Джо Байдена следует, что Украине также передадут батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. В МИД России назвали это решение очередным шагом к эскалации конфликта на Украине.

О решении Франции передать Украине танки — в материале «Ъ» «Франция прорвала танковую блокаду».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...