В ООН заявили о важности мира на Украине на фоне поставок Киеву БМП из Германии и Франции

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что главной целью организации является прекращение военного конфликта на Украине. Так он прокомментировал решение Франции и Германии поставить Киеву западную бронетехнику.

«Нас регулярно спрашивают о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель в том, что мы хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом»,— сказал господин Дюжаррик в ходе брифинга (цитата по сайту ООН).

4 января в ходе телефонного разговора президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать вооруженным силам Украины легкие танки AMX-10 RC. Вслед за Францией о поставках Киеву боевых машин пехоты Bradley и Marder сообщила Германия. Из совместного заявления немецкого канцлера Олафа Шольца и президента США Джо Байдена следует, что Украине также передадут батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. В МИД России назвали это решение очередным шагом к эскалации конфликта на Украине.

О решении Франции передать Украине танки — в материале «Ъ» «Франция прорвала танковую блокаду».

Милена Костерева