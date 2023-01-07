Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости к утру 7 января

В Севастополе сбит беспилотник. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Джек Ма потерял контроль над Ant Group. Его доля сократилась с больше 50% до 6,2%.

Пентагон обнародовал список вооружения, которое будет направлено Украине в рамках нового пакета помощи на $3,075 млрд. В него впервые войдут самоходные артиллерийские установки, а также ракеты RIM-7 Sea Sparrow.

США объяснили отказ отправлять Украине танки Abrams сложностями в их эксплуатации. Пентагон также отметил, что они потребляют много топлива.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новый посол США в РФ Линн Трейси будет заниматься возобновлением выдачи виз в Москве, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. О новом после

Турция завершила создание физической инфраструктуры для разработки газового хаба, сообщил министр энергетики Фатих Донмез. По его словам, Россия, Иран и Азербайджан могут стать игроками на турецком газовом рынке для Европы. О роли Турции

Президент Владимир Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Глава государства встречает Рождество в Москве в третий раз с 2000 года.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Перед ее началом он призвал православных проявить солидарность с прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата. По его мнению, у нее пытаются отобрать Киево-Печерскую лавру.

Александр Овечкин догнал Алексея Ковалева по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь хоккеисты занимают первую строчку по этому показателю среди российских хоккеистов. Об успехах Овечкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...