Главные новости к утру 7 января

В Севастополе сбит беспилотник. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Джек Ма потерял контроль над Ant Group. Его доля сократилась с больше 50% до 6,2%.

Пентагон обнародовал список вооружения, которое будет направлено Украине в рамках нового пакета помощи на $3,075 млрд. В него впервые войдут самоходные артиллерийские установки, а также ракеты RIM-7 Sea Sparrow.

США объяснили отказ отправлять Украине танки Abrams сложностями в их эксплуатации. Пентагон также отметил, что они потребляют много топлива.

Новый посол США в РФ Линн Трейси будет заниматься возобновлением выдачи виз в Москве, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. О новом после

Турция завершила создание физической инфраструктуры для разработки газового хаба, сообщил министр энергетики Фатих Донмез. По его словам, Россия, Иран и Азербайджан могут стать игроками на турецком газовом рынке для Европы. О роли Турции

Президент Владимир Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Глава государства встречает Рождество в Москве в третий раз с 2000 года.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Перед ее началом он призвал православных проявить солидарность с прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата. По его мнению, у нее пытаются отобрать Киево-Печерскую лавру.

Александр Овечкин догнал Алексея Ковалева по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь хоккеисты занимают первую строчку по этому показателю среди российских хоккеистов. Об успехах Овечкина