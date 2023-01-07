Новый посол США в РФ Линн Трейси будет заниматься возобновлением выдачи виз в Москве

Линн Трейси на посту посла США в России займется вопросом обеспечения кадрами диппредставительства, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. В частности это касается возобновления выдачи виз в Москве.

«Она сосредоточит внимание на руководстве посольством, поддержке данных двусторонних отношений в период чрезвычайно возросшей напряженности и работе с российским правительством, чтобы улучшить кадровое обеспечение американского посольства, чтобы наше посольство могло выполнять свои основные функции, такие как потенциально даже выдача виз»,— сказал господин Прайс во время брифинга. Госдепартамент вел трансляцию в YouTube.

Госдеп считает, что причиной визовых проблем стало российское правительство, которое запретило посольству США нанимать на работу россиян и граждан третьих стран. Только это привело к увольнению 180 человек, которые в том числе занимались оформлением виз.

Сенат утвердил на пост посла США в РФ Линн Трейси в конце декабря 2022 года. До этого она работала на аналогичной должности в Армении. Госпожа Трейси стала первой женщиной, которая возглавила американское посольство в РФ.

Подробнее о роли нового посла и об отношениях между странами — в материале «Ъ» «Не говорят, но показывают».

Леонид Уварчев