Овечкин стал лидером среди россиян по числу матчей в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин догнал Алексея Ковалева по числу матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Теперь хоккеисты занимают первую строчку по этому показателю среди российских хоккеистов.

Овечкин сыграл в своем 1316-м матче против «Нэшвилл Предаторз». Столько же игр провел Ковалев, который объявил о завершении карьеры в 2014 году.

37-летний Александр Овечкин в конце декабря вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он опередил по заброшенным шайбам канадца Горди Хоу, который к завершению карьеры в 1980 году забросил 801 шайбу. Россиянин уступает только Уэйну Гретцки (894).

Об успехах россиянина — в материале «Ъ» «Александр Овечкин остался наедине с Уэйном Гретцки».

Леонид Уварчев