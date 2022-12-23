Цены на отдых в Сочи в 2022 году выросли на 17% из-за ограничения полетов

Средняя стоимость отдыха в отелях и гостиницах Сочи в 2022 году выросла на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщил «Известиям глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, рост цен может быть связан с ограничением полетов в другие курортные города Кубани.

Президент РСТ отметил, что Сочи является единственным южным морским направлением, куда можно добраться на самолете. При этом союз отметил случаи неполной заполняемости бортов.

«В этом году мы впервые увидели, как самолеты в Сочи не заполняются потому, что непосредственно на месте достигнута предельная вместимость в отелях и в частном секторе. Такого никогда не было ранее», — пояснил Илья Уманский.

В целом по Краснодарскому краю стоимость отдыха увеличилась на 10% относительно показателя 2021 года. В Крыму цены на отдых не изменились. Как отметили в РСТ, Крым остался в пятерке лидеров направлений летнего туризма (Кубань, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым), несмотря на сокращение турпотока (-30%) из-за проблем транспортной доступности.

Режим временного ограничения полетов впервые Росавиация ввела в феврале текущего года после начала специальной военной операции на Украине. К настоящему времени действие запрета продлили до 27 декабря.

Анастасия Донскова

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