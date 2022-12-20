Сезон в условиях СВО

Кубань и Крым провели первый туристический сезон в условиях специальной военной операции. Для Краснодарского края он оказался более удачным: турпоток здесь вырос за счет закрытия европейского направления и наличия хотя бы одного работающего аэропорта. Крым потерял пятую часть туристов, несмотря на значительное увеличение пассажирских перевозок поездами. Представители отрасли говорят, что антироссийские санкции особо не повлияли на туристическую сферу, однако прогнозы на будущий год давать не решаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристический поток на Кубань до конца года может достичь 17 млн человек

Фото: Алексей Зотов Туристический поток на Кубань до конца года может достичь 17 млн человек

Фото: Алексей Зотов

В Краснодарском крае за 10,5 месяца 2022 года отдохнули 16,3 млн человек. Это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «G» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. До конца года турпоток может достичь 17 млн человек. Такой показатель сопоставим с рекордным 2019 годом, когда край принял 17,3 млн туристов, отмечают в минкурортов. Летом на Кубани отдохнули 9 млн человек. Черноморское побережье в разгар сезона было заполнено более чем на 90%, Азовское — на 80%.

«Несмотря на определенные логистические сложности, с которыми пришлось столкнуться курортам Краснодарского края, летний курортный сезон 2022 года можно назвать успешным»,— отмечают в министерстве.

Море денег

2022 год стал для Краснодарского края рекордным с точки зрения инвестиций в туристическую отрасль. Так, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ2022) Кубань заключила 14 соглашений в сфере туризма на 159,5 млрд руб.

Самым крупным проектом в этой отрасли стало соглашение с «Мантера-Групп» о создании Центра гастрономического туризма «Зеленая резиденция» на Красной Поляне. На его территории также запланирован первый в крае Центр подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта «Снежинка». Общий объем инвестиций составит 37 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на отдых в Крыму летом упал на 19%

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Спрос на отдых в Крыму летом упал на 19%

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Кроме того, ГК «Метрополис» построит в Сочи два гостиничных комплекса премиум-класса общей стоимостью 28 млрд руб.— «DoubleTree Hilton Красная Поляна» и «DoubleTree Hilton Известия». Последний предполагает реконструкцию санатория «Известия». В здании разместят спа-комплекс, конференц-зал и современный медицинский центр. После создания гостиницы появится 599 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит 18 млрд руб. «DoubleTree Hilton Красная Поляна» стоимостью 10 млрд руб. рассчитан на 173 гостиничных номера. Предусмотрено строительство ансамбля зданий с коммерческими помещениями на первых этажах и подземным паркингом. По итогу будет создано 209 новых рабочих мест.

16,3 млн человек (+5%) — турпоток в Краснодарском крае с начала года 9 млн человек отдохнули на курортах Кубани летом, в том числе: 5,2 млн человек — в Сочи 3 млн человек — в Анапе 2,3 млн человек — в Геленджике 1,4 млн человек — в Темрюкском районе

В Адлерском районе Сочи АО «Санаторий "Солнечный луч"» планирует построить пятизвездочный гостиничный комплекс на 700 мест. Объем вложений составит более 8 млрд руб. Кроме этого, делегация Кубани подписала протоколы о намерениях по строительству четырехзвездочной гостиницы в Адлере за 15,6 млрд руб., а также трех трехзвездочных и одного четырехзвездочного комплекса в Лазаревском районе Сочи за 22 млрд руб.

Помимо этого, в ходе ПМЭФ было подписано соглашение с «ЛСР Групп» о реконструкции старейшего санатория «Волна» и пансионата «Кристалл» в Хостинском районе Сочи. В них будет вложено 24 млрд руб.

9 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что за последние три года объем инвестиций в туризм увеличился в 10 раз. Всего в настоящее время на Кубани реализуется 39 инвестиционных проектов на 290 млрд руб.

Только по земле

Главным вызовом для туристической отрасли Краснодарского края ее представители называют закрытие аэропортов в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Напомним, в течение почти года не работали три из четырех аэропортов Кубани (в Краснодаре, Анапе и Геленджике).

«Геополитические события 2022 года, запреты на полеты разрушили практически всю логистику авиапассажиров южных аэропортов»,— подчеркивает директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика» (управляет аэропортом Сочи) Александр Никонов.

Одним из решений вопроса доставки туристов стало создание на базе аэропорта Сочи временного транспортного хаба. Это привело к значительному росту пассажиропотока воздушной гавани. Только по итогам летнего курортного сезона (апрель—октябрь) он обслужил 9,6 млн пассажиров, что на 19% больше, чем годом ранее. Кроме того, как сообщил господин Никонов, росту пассажиропотока способствовало расширение маршрутной сети аэропорта Сочи, в том числе появление международных направлений.

«Если в прошлом году выполнялись рейсы в основном в страны СНГ и Стамбул, то в прошедшем летнем сезоне международные рейсы также выполнялись в Анталью, Ереван, Дубай, Каир, Бодрум, Даламан»,— добавляет Александр Никонов.

Кроме того, во время полетных ограничений РЖД существенно увеличили число составов в южном направлении, значительно вырос автомобильный трафик, были организованы морские скоростные пассажирские перевозки между курортами, отмечают в минкурортов Кубани.

Удачнее всех в связи с изменением в логистике сложился туристический сезон для Сочи. Уже в конце августа курорт принял пятимиллионного отдыхающего. Рост туристического потока в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 4%. Рост турпотока отмечался на новогодние и майские праздники, а его уменьшение — в конце февраля и начале марта. Со второй половины марта ситуация с бронированиями начала стабилизироваться. Летом средняя загрузка объектов размещения составила 87,8%, а в самом посещаемом месяце — августе — порядка 95%. Ожидается, что до конца года Сочи примет 7,2 млн туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Удачным турсезон оказался для Сочи, где организовали авиахаб

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Удачным турсезон оказался для Сочи, где организовали авиахаб

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Как рассказали в пресс-службе администрации Анапы, во время курортного сезона с автовокзала курорта ежедневно отправлялись 138 междугородних рейсов, в том числе в Ялту, Сочи, Волгодонск, Шахты, Пятигорск, Ростов, Астрахань, Минеральные Воды, Ейск, Ессентуки, Геленджик, Керчь, Кисловодск и другие города. Ежедневно таким образом в Анапу прибывало 2,5 тыс. отдыхающих, еще 4 тыс.— на личном транспорте. На уже существующих железнодорожных рейсах выросло с 12 до 19 количество вагонов, таким образом, на поездах в Анапу ежедневно прибывало от 8 до 11 тыс. туристов.

Глава Геленджика Алексей Богодистов рассказал «G», что изменение транспортной схемы в целом не повлияло на доступность курорта благодаря близости крупного железнодорожного узла в Новороссийске. Летом было увеличено количество рейсов, следующих из Москвы и других крупных городов, а также их емкость. Кроме того, по словам Алексея Богодистова, крупные санатории летом организовывали автобусные рейсы для сообщения с Новороссийском и Сочи.

Закрытие аэропортов не повлияло на туристический поток в Темрюкском районе, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета. Большинство отдыхающих приезжают сюда на личном транспорте, в том числе в связи с развитием крымского транзитного коридора, который берет начало в станице Тамань.

«Объективно, в связи с введением ограничений и санкций, в том числе на въезд в европейские страны, внутренний туризм активно развивается. В течение летнего курортного сезона 2022 в Темрюкском районе загрузка номерного фонда составляла 85%. Темрюкский район выгодно отличается от близлежащих кубанских курортов лояльной ценовой политикой, отдых у нас доступен туристу с любым уровнем дохода»,— отметили в пресс-службе администрации Темрюкского района.

«Самый сложный, непредсказуемый и нервозный» сезон

Разошлись мнения об итогах туристического сезона у представителей туристического бизнеса. Председатель совета директоров управляющей компании Undersun (гостиничный оператор Undersun) Евгений Бромберг заявил, что для него нынешний сезон «самый сложный, непредсказуемый и нервозный».

«Сезон 2022 начинался крайне негативно. Все основные сложности сезона были вызваны внешними, неуправляемыми обстоятельствами и носили глобальный характер. С марта по май почти полностью остановились продажи — это самые топовые месяцы для покупок на высокий летний сезон. Потоки восстановились с июля, сезон сделал успешный сентябрь. Надо отметить, что качественно ситуация различалась для различных туристических районов Краснодарского края: чем ближе к Крыму — тем хуже»,— прокомментировал он.

При этом господин Бромберг отметил, что антироссийские санкции, которые начали вводить весной 2022 года, на туристической отрасли Кубани особо не сказались — больше повлияло именно закрытие аэропортов. Исключением стал уход сервиса Booking, из-за чего пришлось перенастраивать маркетинг и продажи. В то же время санкции существенно ухудшили ситуацию для строящихся объектов и инвесторов, считает эксперт.

Объем финансирования туристической сферы из федерального бюджета по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства»: 750 млн руб. — Краснодарский край 500 млн руб. — Крым

Управляющая гостиничным комплексом «Имеретинский» Лариса Зацепилина отметила, что сезон 2022 года был рекордным по загрузке. Туристический поток в целом вырос на 7% к уровню лета 2021 года. «Это несмотря на два значительных нюанса: общую тенденцию повышения цены и ряда внешних мировых событий. Изначально в бюджет мы закладывали на 30% меньше, чем к нам приехало в итоге. Мы играли на докризисных привычках россиян отдыхать за границей. Планировалось, что в 2022 году коронавирус уже в меньшей степени будет влиять на закрытие иностранных курортов и авианаправлений, однако в наши реалии ворвались новые обстоятельства, которые позволили нарастить турпоток внутри региона»,— сказала она.

Несмотря на высокую турбулентность туристического рынка, курорт «Газпром» отмечает рост числа туристов: здесь туристический поток летом вырос на 65%, а загрузка отелей — на 30%. «Изменилась и сама аудитория. Курорт стали посещать больше семей с детьми. Многие туристы осознанно выбирают в летний период спокойный и размеренный отдых в горах вдали от морского побережья»,— рассказали в пресс-службе курорта. Там также отметили, что в большей степени уход крупных международных брендов из РФ для туристической сферы усложнил лишь закупки бытовой химии и расходных материалов, однако рынок сумел быстро адаптироваться.

«В ближайшем будущем надеемся на улучшение в сфере логистики и закупок. Внешнеполитическая ситуация положительно повлияла на развитие внутреннего локального туризма. Увеличилась доля гостей из Краснодарского края. Выросла доля корпоративных продаж»,— добавляют в «Газпроме».

Крым держится бодрячком

Существенно от Краснодарского края отличались показатели туристического сезона в Крыму. За июнь—август в республике отдохнуло более 4,2 млн туристов, рассказали «G» в пресс-службе правительства региона. Это на 19% ниже, чем за аналогичный период рекордного для Крыма 2021 года, и на 7% меньше показателя летнего сезона 2019 года.

Общий объем финансирования туристической сферы в Крыму составил больше 600 млн руб. Из которых порядка 500 млн руб.— это федеральные гранты, которые Крым выиграл на развитие легковозводимых отелей.

«Нужно отметить, что спрос на отдых в Крыму стабильно высокий, об этом говорят и исследования ВЦИОМ, и наше внутреннее анкетирование. По опросам, 97% отдыхающих Крыма — это возвратные туристы: те, кто приедет сюда через год и через пять лет»,— отмечают в пресс-службе правительства республики.

По данным на конец года, турпоток в регионе составляет более 6 млн человек, уточнили в пресс-службе правительства Крыма. В первую очередь снижение количества отдыхающих было связано с закрытием аэропорта Симферополя, на который также распространялись ограничения, введенные после начала СВО.

«Несмотря на логистические сложности начала сезона, турбизнес Крыма не только справился с новыми условиями и с некоторым снижением загрузки, но и быстро перестроился»,— говорят власти региона.

В первую очередь сохранить туристический поток удалось благодаря расширению всех возможных логистических вариантов приезда в Крым на отдых: расширению ж/д и автобусного сообщения, введению мультимодальных перевозок с использованием «единого билета».

6 млн туристов отдохнули в Крыму с начала года 4 млн человек — летом (-19%) 1,5 млн человек приехали в Крым на поезде (+68%)

«Это помогло перераспределить турпотоки и снизить дефицит авиасообщения, если ранее по железной дороге прибывало 7–8%, то в сезоне 2022 года — 17%. Количество отдыхающих, которые прибыли на полуостров железнодорожным транспортом, увеличилось в 2,5 раза. За три летних месяца было перевезено 1,5 млн человек — это на 68% больше, чем год назад.83% приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах. Все логистические цепочки сохранены и сейчас»,— отмечают в правительстве Крыма.

Власти обращают внимание, что региону удается быстро адаптироваться к изменениям в экономической и геополитической ситуации. «Так было в 2014 году, в ковидные времена и сейчас: отельеры оперативно перестраивают стратегии, снижают стоимость отдыха, внедряют программы лояльности. Понимаем, что турбизнесу Крыма в этих непростых условиях необходима поддержка — этот вопрос находится на постоянном контроле федерального правительства, президента»,— подчеркивают в пресс-службе правительства республики.

Важным аспектом для полуострова стала интеграция с новыми субъектами РФ, предоставление возможностей отдыха и оздоровления для их жителей, в том числе за счет бюджетных средств по льготным категориям — детям, участникам СВО и их семьям, говорят власти.

Представители туристического бизнеса Крыма, с которыми пытался связаться «G», отказались комментировать итоги нынешнего туристического сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чаще всего в Краснодарский край туристы едут ради отдыха на море

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Чаще всего в Краснодарский край туристы едут ради отдыха на море

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

От «гламура» до all inclusive

Участники туристического рынка отмечают, что главным форматом, набиравшим популярность в этом году, стали глэмпинги (от англ. glamorous и camping; буквальный перевод — гламурный кемпинг), объединяющие отдых на природе с отельным сервисом. По данным минкурортов Краснодарского края, в настоящее время Кубань находится на третьем месте в России после Московской и Ленинградской областей по числу глэмпингов.

«Популярность этого формата объясняется совершенно новым подходом к организации отдыха, который гармонично сочетает, казалось бы, несовместимые вещи — отдых на природе, эстетику и гостиничный комфорт. В глэмпах — чаще всего это тенты и купольные шатры — установлены удобные кровати, кондиционеры, есть ванная комната, туалет, электричество, wi-fi и прочие удобства.

На территории некоторых глэмпингов также есть кафе, бары и рестораны, в том числе работающие по системе "шведский стол"»,— говорят в министерстве курортов Кубани.

Подтверждают популярность глэмпингов в администрациях Сочи, Анапы. По данным мэрии Сочи, в настоящее время на курорте функционируют 12 таких объектов, до конца года появится еще три — в Хостинском и Лазаревском районах. Всего, по данным регионального минкурортов, в Краснодарском крае функционируют около 30 глэмпингов. В июле 2022 года ведомство предложило федеральным властям рассмотреть вопрос целесо-образности приравнивания глэмпинга к средствам размещения и скорректировать термин «экологический отель». На момент публикации решение по этому вопросу не было вынесено.

9,6 млн пассажиров (+19%) Обслужил аэропорт Сочи в апреле—октябре 2022 года

Набирают популярность и путешествия с автодомами: сегодня все чаще их можно встретить на дорогах Кубани, отмечают в ведомстве. Всего в крае оборудованы для автодомов более 15 автокемпингов, рассчитанные на размещение 100 таких объектов.

Еще одним из востребованных направлений уже не первый год остается сельский туризм. В минкурортов подчеркивают, что этот вид туризма актуален круглый год: большая часть объектов работает круглогодично. При этом пик активности сельских направлений туризма приходится на осенний период. Это связано с сезоном сбора урожая, более комфортной погодой для тех, кто не любит летней жары, снижением загруженности автодорог.

Отмечают в министерстве растущий спрос на винный туризм, обращая внимание, что за последние годы в регионе появились новые производства, которые изначально проектировались и строились как туристические объекты. В этом году в регионе запустили национальный винный маршрут «Винные дороги Краснодарского края». В него вошли 20 виноделен Кубани. В маршруте предусмотрено более 200 объектов: гостиницы, агротуристические и винные комплексы, рестораны авторской кухни и локации античной истории. Это позволяет комбинировать туры с проживанием, питанием и экскурсиями в рамках объектов винного туризма различной продолжительности — от двух до семи дней.

О растущей в этом году популярности эногастрономического туризма говорят и в администрации Анапы. Этому способствуют в том числе новые самобытные винодельни и эногастрономические ярмарки, которые проводятся в Анапе, объясняют в мэрии.

В Геленджике отметили, что особым спросом в сезон 2022 года пользовались предприятия, работающие по системе «все включено» и «ультра все включено», подчеркивая, что места на июль и август трудно было забронировать уже в июне. Всего в городе работают четыре таких отеля, в том числе один — в межсезонье.

«Учитывая востребованность данной системы гостями города, надеемся, что количество таких предприятий будет расти ежегодно, это позволит не только расширить рамки курортного сезона, но и предлагать максимально качественный туристический продукт нашим гостям»,— отметил глава Геленджика Алексей Богодистов.

В минкурортов Кубани добавили, что в этом году заработал обновленный стандарт форматов «все включено» и «ультра все включено», который позволяет внести прозрачность в формирование этих концепций. «Он дает понимание, какой базовый набор услуг будет входить в отдых "все включено" в любом отеле, который работает по этой концепции. Вместе с тем стандарт устанавливает только минимальные требования, а далее гостиницы могут расширять его на свое усмотрение»,— прокомментировали в министерстве. Всего, по данным ведомства, за последние четыре года число средств размещения, работающих по стандартам «все включено» и «ультра все включено», в Краснодарском крае выросло в 2,5 раза — до 80.

В администрации Сочи обращают внимание, что, помимо традиционных форматов отдыха на пляже, растет спрос на отдых в горах летом. Кроме того, все более популярными становятся различные виды экологического туризма: посещение памятников природы, разнообразные экскурсии и т. д. Всего в городе организовано более 60 экологических туристских маршрутов, три из которых многодневные.

Кроме того, в нынешнем сезоне впервые за несколько лет в плавание отправился круизный лайнер, следующий из Сочи в города Турции по Черному и Средиземному морям. Организатором путешествий стала турецкая компания Miray Cruises. Изначально лайнер должен был отправиться в путешествие еще в апреле, однако из-за проведения СВО вопрос организации круизов долго оставался открытым. В итоге 16 июля лайнер Astoria Grande (вмещает до 1,3 тыс. пассажиров) все же отправился в свою первую поездку. Всего с июля до конца октября он совершил 16 круизов по пяти разным маршрутам, перевезя 9 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главным вызовом для туротрасли Кубани и крыма в этом сезоне стало закрытие аэропортов

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Главным вызовом для туротрасли Кубани и крыма в этом сезоне стало закрытие аэропортов

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Ситуация существенно не изменится

Достаточно оптимистично в Краснодарском крае оценивают перспективы нынешнего зимнего туристического сезона. По данным минкурортов Кубани, турпоток на курорты региона составит 2,5 млн человек. Уже в декабре регион сможет принять около 700 тыс. отдыхающих. Только в Сочи за новогодние праздники отдохнет около 270 тыс. туристов.

Всего на курортах Краснодарского края зимой будет функционировать около 2 тыс. средств размещения емкостью 220 тыс. мест. Из них 25 тыс. мест — в горном кластере Сочи (всего 149 средств размещения). На момент публикации загрузка черноморских курортов составляет 60%, а глубина бронирования — два месяца. Номерной фонд региона на декабрь—январь в среднем забронирован почти на 40%, на курортах Красной Поляны — почти на 60%.

«Места в отелях пока есть, но процесс бронирований в самом разгаре. В новогодние праздники средний уровень загрузки черноморских курортов, как мы ожидаем, составит порядка 70%. Отели курортов горного кластера Сочи в период рождественских каникул обычно заполнены на 90–100%. Исходя из анализа уровня бронирований на сегодняшний день, предполагаем, загрузка в этом году будет не меньше»,— отмечают в министерстве.

Прогнозы на 2023 год представители туристической отрасли пока не дают, отмечая, что многое будет зависеть от внешне- и внутриполитической обстановки.

«Сегодня достаточно сложно прогнозировать пассажиропоток на фоне постоянно меняющихся условий на рынке авиаперевозок. Если на зимний сезон можно прогнозировать небольшой рост в сравнении с прошлым зимним сезоном, то на весь следующий год и летний сезон это сделать проблематично. Полеты в следующем году будут зависеть от множества факторов: состояние парка самолетов авиакомпаний, геополитические ограничения, дальнейшая поддержка государства, как авиакомпаний, так и аэропортов, особенно закрытых для полетов в настоящее время»,— говорит директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика» Александр Никонов.

При этом подготовка к новому сезону уже ведется, отметили, например, в пресс-службе администрации Анапы. В настоящее время обустраиваются новые общественные пространства, учреждения санаторно-курортного комплекса обновляют материально-техническую базу. О проведении такой же работы сообщили в администрации Темрюкского района.

Курорт «Газпром» в 2023 году планирует сделать ставку на развитие пешего туризма. Как сообщил заместитель генерального директора Евгений Чмутов, сейчас в стадии проектирования находится дополнительная сеть маршрутов, протяженность которой составит 10 км.

«Мы исходим из того, что внешняя ситуация существенно не изменится, в том числе и по авиаперевозкам. При этом рынок адаптируется, так что прогнозируем доходы выше 2022 года. Но расходная часть также может увеличиться, существенно опережая рост доходов. В целом доходность бизнеса, скорее всего, пострадает»,— считает председатель совета директоров управляющей компании Undersun Евгений Бромберг.

Курорт «Имеретинский» предполагает, что количество туристов в следующем году уменьшится в связи с нестабильной экономической обстановкой. «Мы понимаем, что часть нашей целевой аудитории покинула Россию, а у второй сократились доходы. В последнее время наши аналитики заметили тенденцию увеличения спроса на отдых в кредит или рассрочку. Скорее всего, в наступающем сезоне отельеры придут к корректировке модели ведения бизнеса, меняя текущее позиционирование своих продуктов на туристическом рынке»,— рассказала управляющая гостиничным комплексом «Имеретинский» Лариса Зацепилина.

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