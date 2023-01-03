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Готовность проблемного ЖК «Солнечный» в Нижнем Новгороде оценивается в 98%

Строительную готовность проблемного жилого комплекса «Солнечный» на улице Касьянова в микрорайоне Верхние Печеры оценивают в 98%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

К 3 января региональная дирекция по строительству, которая с 28 июня 2022 года занимается достройкой ЖК, устроила кирпичную кладку, завершила гидроизоляцию стен, установила лифты, смонтировала вентиляцию, оконные конструкции и кровлю. Также в «Солнечном» готова отделка внутренних помещений, в ближайшее время строители планируют докрасить фасад здания.

Как писал «Ъ-Приволжье», бывшего застройщика ЖК «Солнечный» ООО «Вертикаль» признали банкротом в 2020 году. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2015-2019 годах деньги дольщиков были похищены, жилой комплекс не достроили. Фонд развития территорий потребовал с бывшего застройщика более 787 млн руб. на возмещение затрат по восстановлению прав обманутых дольщиков.

Елена Ковалева

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