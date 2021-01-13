Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве ЖК «Солнечный»

В нижегородском ГУ МВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве жилого комплекса «Солнечный» в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Застройщиком ЖК выступило ООО «Вертикаль» (собеседники “Ъ-Приволжье” утверждают, что компания связана с девелопером Сергеем Зуденковым). По версии следствия, в 2015-2019 годах руководство компании собирало с дольщиков деньги за квартиры, но не достроило дом и не ввело его в эксплуатацию. В конце 2020 года застройщика признали банкротом. Вложившиеся в строительство граждане так и не получили свои квартиры.

В офисах застройщика прошли обыски, изъяты документы, компьютеры и денежные средства. «В рамках расследования уголовного дела планируется получение заключений судебно-строительной и бухгалтерской экспертиз»,— сообщили в ГУ МВД. Добавим, что за совершение данного преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как ранее сообщалось, дома в ЖК «Солнечный» и «Гелиос» включили в список проблемных домов. Решение об их достройке либо выплате дольщикам компенсаций будет принято в течение полугода Фондом защиты прав дольщиков.

Анастасия Еремина