Застройщика ЖК «Солнечный» и «Гелиос» признали банкротом

Арбитражный суд Нижегородской области признал банкротом ООО «Верикаль», которое выступало застройщиком жилых комплексов «Солнечный» и «Гелиос». Дома в этих ЖК включили в реестр проблемных объектов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Признание застройщика банкротом позволит начать работу с федеральным фондом для восстановления прав дольщиков. Сейчас рассматриваются два варианта решения проблемы. «Первый – привлечение инвестора к достройке домов на условиях предоставления компенсационного участка. Второй вариант – через федеральный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Мы еще летом направили в фонд заявление с просьбой рассмотреть возможность применения их механизмов»,— сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Решение о том, достраивать дома или выплачивать дольщикам компенсации, будет принято в течение шести месяцев с вынесения решения о признании застройщика банкротом.

Как дольщики попросили о помощи – в материале “Ъ-Приволжье” «“Солнечный” пока не светит».

Анастасия Еремина