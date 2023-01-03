Система ОМС заработает в присоединенных регионах с 2024 года

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильей Баланиным. Тот сообщил, что система ОМС заработает в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Михаила Мишустина с председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильёй Баланиным

Фото: Пресс-служба Правительства РФ Встреча Михаила Мишустина с председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильёй Баланиным

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

По его словам, застрахованные лица могут получать медицинскую помощь не только на территории этих субъектов, но в любом другом российском регионе. «То есть и эту помощь мы будем оплачивать за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. А в полном объеме система ОМС заработает в этих субъектах начиная с 2024 года»,— уточнил глава ФОМС, которого цитирует пресс-служба правительства.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ в конце сентября по итогам прошедших в этих регионах референдумов, организованных Россией. ФОМС говорил, что фонды ОМС в присоединенных регионах будут выполнять функции страховых компаний.

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Лаура Кеффер